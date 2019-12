Dënimi/ Salianji publikon detaje për gjyqtarin Artan Gjermeni. U kap me 30 mijë euro në makinë

Gjykata e Tiranës vendosi sot të shpallë fajtor dhe të dënojë me 1 vit burgim ish-deputetin demokrat Ervin Salianji, për akuzën e “Kallëzimit të rremë” për përfshirje në inskenimin e audio-përgjimit të vëllait të ish ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Vendimi i dha nga gjyqtari Artan Gjermani.

I ftuar në “Opinion´´, Salianji tha se pret të zbardhet vendimi dhe më pas do ta apelojë vendimin.

“Vendimi i gjykatës është që duhet të isha në burg që para dy vjetësh. Pritet të zbardhet vendimi dhe do ta apelojë, siç i kam dhënë seriozitetin e duhur këtij gjykatësi dhe prokurorisë do vazhdojë të luftojë”, tha Salianji.

I pyetur nëse do t’i bindet drejtësisë, ai tha me ironi se nëse vendimi final jepet do të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së ulët.

“Burg i sigurisë së ulët, nëse do jepet dhe vendimi final. Nuk e di si janë këto burgje, por qejfin e kanë patur me pushkatim por nuk e arritën dot. Unë nuk akuzohem as për ndonjë krim, unë kam denoncuar. Për inskenimin unë do jap provat e mia. Gjykatësi është i akuzuar nga SHISH për lidhje me krimin, i akuzuar nga ish kryeministri për lidhje me bandat. U kap me 30 mijë euro, pas një historie rozë. Është zënë me një gjyqtar tjetër, është zënë për punën e një sekretareje, u gjetën 30 mijë euro në makinë dhe u zhdukën nga kjo prokurori. I akuzuar edhe nga Alfred Moisiu, pasi SHISH e lidhte edhe me bandat”, tha ish-deputeti demokrat.