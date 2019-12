Në zgjedhjet britanike “votuan” edhe… qentë!

Fotografitë dhe videot e kryeministrit britanik, Boris Johnson, duke votuar së bashku me qenin e tij Dily, nuk janë të vetmet që janë bërë virale në mediet sociale. Në rrjetin social “Twitter”, ka një bum publikimesh të votuesve britanikë, që postuan fotografi nga qendrat e votimeve të shoqëruar nga qentë e tyre, të çdo race dhe madhësie, dikush me një kapelë të Babagjyshit të Vitit të Ri duke pritur të zotët e tyre. Në Kent dikush vendosi ta bënte histori, duke u paraqitur në qendrën e votimit hipur mbi një kalë. Në mesin e të famshmëve që vendosën të sjellin kafshën e tyre për të votuar përveç kryeministrit, ishte edhe kryetari i Bashkisë së Londrës, Sadiq Khan, i cili publikoi një video në “Twitter” së bashku me labradorin e tij të bardhë, Luna.

*Shënim: “Lajmet” e “Bulevardit politik”, nuk janë edhe aq lajme, mos i merrni seriozisht