Paketa “anti-shpifje” “përplas” Ditmir Bushatin me PS: Po nxitohemi, në kundërtim me KiE

Partia Socialiste para nisjes së seancës plenare ka mbledhur grupin parlamentar, ndërsa është diskutuar mbi paketën ligjore për mediat on-line, e cila pritet që të miratohet këtë të mërkurë. Burime nga mbledhja i thanë gazetarit Ergys Gjençaj, se ish-ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka kundërshtuar kreun e grupit parlamentar, Taulant Ballën për dy ligjet e shumëpërfolura.

Sipas Bushatit, ligjet bien ndesh me parimet e KiE. Nga ana tjetër, Taulant Balla, ka pohuar se kjo paketë është bërë me dakordësim të plotë me OSBE, ndërsa shpreh bindjen se ajo do të marrë votëbesimin e deputetëve në Kuvend.

Pjesë nga debati:

Ditmir Bushati: Ligjet ne kundërshtim me KiE, që nuk e kanë kërkuar këtë ligj. Po nxitohemi që po bëjmë një ligj të tillë.

Përgjigja e Taulant Ballës: Paketa është e dakordësuar me OSBE. Do ta miratojmë sot variantin e përmirësuar.