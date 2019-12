“Pas timonit e tepsisë, lapsin e mikrofonin”/ Protesta e gazetarëve përpara Kuvendit

Teksa në Kuvend pritej të miratohej ligji anti-shpifje, jashtë gazetarë, analistë dhe aktivistë kanë protestuar kundër kësaj pakete. Protesta nisi në orën 09:30, para Parlamentit, pak para se deputetët të hyjnë në sallë në nisje të seancës plenare. Me dhjetëra gazetarë kanë protestuar me shiritin e zi, por edhe me pankarta në duar. “Pas timonit e tepsisë, lapsin e mikrofonin, “Hey Rama, you can’t silence us all”, “Mos ma prek fjalën”, kanë qenë vetëm disa nga tabelat që njerëzit e medias kanë mbajtur në duar në këtë protestë. Paketa antishpifje parashikon qe Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) të marrë kompetenca deri në mbylljen e portaleve, nëse gjykon se ka publikuar lajme të rreme apo shpifje.