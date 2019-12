U kapën me 16 mln euro lëndë narkotike, detaje të tjera nga zbulimi i grupit të trafikut ndërkombëtar të drogës me shqiptarë

“Van Basten” dhe “Messi” janë disa nga pseudonimet e përdorura nga një grup kriminal italo-shqiptar. 12 persona kanë përfunduar në pranga pas operacioni “Taxi Driver” të Guardia di Finanza të Tarantos. Organizata ishte e ndarë në tre grupe, e përkushtuar në trafikun ndërkombëtar të drogës.

Gjatë operacionit janë konfiskuar 5 tonë marihuanë, 15 kilogramë heroinë dhe 2 kilogramë kokainë. Gjithashtu u sekuestruan disa armë, përfshirë një kallashnikov. Nëse droga do të ishte hedhur në treg, do t’u sillte një fitim të paligjshëm prej 16 milion eurosh. Thellësia kriminale e subjekteve të përfunduara në pranga ishte e një standardi të lartë.

Fillimi i hetimeve

Hetimet zgjatën pothuajse dy vjet dhe filluan me një konfiskim të armëve dhe një ndezësi alarmi në Lido Azzurro. Nuk ishte e lehtë për të identifikuar ata që janë përgjegjës sepse ata përdorën mesazhe të koduara, me biseda të mbyllura. Pseudonime të veçanta u përdorën për të biseduar, të tilla si “Omega”, “Van Basten dhe “Messi”, të cilat ndryshoheshin herë pas here. Gjatë operacionit janë kryer 163 përgjime telefonike, ambientale e chat online.

Origjina e drogës

Italianët ishin plotësisht të varur nga shqiptarët, të cilët me kanale speciale sillnin drogë në pjesë të ndryshme të Evropës. Kokaina erdhi nga Holanda përmes portit të Roterdamit, marijuana nëpërmjet detit nga Shqipëria.

Prirja për të kryer krime u bë edhe më e dukshme gjatë periudhës që ata ishin vënë nën vëzhgim. Një nga organizatat kriminale në diskutim kishte organizuar madje një “grabitje” të një ngarkese prej rreth 40 kilogramë kokainë që ishte menduar të mbërrinte në qytetin e Tarantos nga një grup tjetër. Metodat përfshinin simulimin e një postblloku të rremë policie, përdorimin e armëve me potencial të lartë ofensivë, sirenat policore dhe uniformat artificiale. Ideja rezultoi jo e suksesshme, pasi ngarkesa nuk mbërriti kurrë në Itali./ Panorama