Nje 45-vjecar eshte gjetur i pajete mengjesin e sotem ne Korce.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 07:15 në fshatin Mborje. Burime zyrtare nga policia bene me dije se pranë lokalit të tij është gjetur i pajetë nga bashkëfshatarët, shtetasi Flamur Duci. Bëhet me dije se Duci është vrarë me mjete prerëse.