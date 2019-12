 “Ndragheta”/ Mega aksion i policisë italiane, arrestohen 334 persona, mes tyre politikan, biznesmen e avokat

Një super aksion policie është zhvilluar në Itali, ku në pranga kanë rënë 334 persona të përfshirë në grupin ‘Ndrangheta’. Mes të arrestuarve ka edhe politikan të njohur në vend. Presidenti i Anci Calabria Gianluca Callipo, kryetar i Komunës së Pizzo (Vibo Valentia) janë mes 334 personave të arrestuar të enjten në mëngjes nga karabinierët në një operacion të quajtur “Rinascita-Scott” i cili ka goditur një organizatë që lidhi së bashku ‘ndranghetisti, politikanë, masonë, sipërmarrës, avokatë dhe llogaritarë. Një figurë tjetër e “peshës” që përfundoi në burg është Giancarlo Pittelli, një avokat i njohur nga Catanzaro, me një të kaluar në politikë. Pittelli ishte, në të vërtetë, një anëtar i Forza Italia, një ish anëtar i Komisionit të Drejtësisë së Dhomës dhe koordinator rajonal i partisë së Berluskoni. Komandanti i policisë bashkiake të Vibo Filippo Nesci, avokat i mbajtësit të kontrollit 100 milion euro. Ditët e fundit ai u arrestua në kufirin me Zvicrën. Në pranga ka rënë edhe një punonjës i gjykatës së Vibo Danilo Tripodi dhe sipërmarrësi i mirënjohur i sektorit të veshjeve Mario Artusa.

“Ky është operacioni më i madh pas gjyqit maxi në Palermo,” tha avokati. Të gjithë të dyshuarit janë 416. Në fokus të kanë qenë bandat që veprojnë në territorin Vibonese, Mancuso di Limbadi dhe Lo Bianco-Barba. Në operacion morën pjesë 2.500 oficerë policie dhe komandantët krahinorë, të mbështetur nga njësitë e GIS, regjimenti i parashutistëve dhe Gjuetarët e Kalabrese të Kalabrisë. Disa hipoteza të krimit: shoqata kriminale e llojit mafioz, vrasje, zhvatje, uzurpim, titull fiktiv i mallrave, riciklim. Gjithashtu u sekuestruan asete për 15 milion euro.

Operacioni mbresëlënës vjen si rezultat i hetimit që vijonte prej vitesh, përveç Kalabrisë, përfshin rajone të ndryshme të Italisë ku ‘degrangheta vibonese’ ka degëzuar: Lombardia, Piedmont, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Tuscany, Lazio, Sicily, Puglia, Campania etj. Basilicata. Disa të dyshuar u gjetën dhe u arrestuan në Gjermani, Zvicër dhe Bullgari në bashkëpunim me forcat e policisë lokale dhe në ekzekutimin e një urdhri të arrestit evropian lëshuar nga autoriteti gjyqësor i Catanzaro. Detajet e operacionit do të ilustrohen gjatë një konference për shtyp që do të mbahet në orën 11 në Prokurorinë Publike të Catanzaro në të cilën do të marrin pjesë avokati i Catanzaro Nicola Gratteri, komandanti i Ros Pasquale Angelosanto dhe komandanti i Legjionit të Karabinierëve Calabria Andrea Paterna.