Paketa “Anti-shpifje”/ Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve thirrje Metës: Mos e dekreto këtë shtypje të medias së lire

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, një nga organizatat për lirinë e medias i ka bërë thirrje Presidentit Ilir Meta që të refuzojë firmosjen e kësaj pakete ligjore.

Me anë të një deklaratë për mediat, organizata me bazë në New York, mësohet të jetë shprehur se Meta duhet të hedhë poshtë legjislacionin e propozuar.

Artikulli i plotë:

Presidenti shqiptar Ilir Meta duhet të hedhë poshtë legjislacionin e propozuar që do të kufizojë faqet e internetit të lajmeve dhe do të shtypë shtypin e lirë, tha sot Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve.

Dje, parlamenti shqiptar miratoi një sërë ligjesh për mediat e njohura si “paketa kundër shpifjes”, e cila do të rrisë në masë të madhe rregullimin shtetëror të mediave në internet, sipas raporteve të lajmeve. Ligjet e propozuara, të cilat janë botuar në faqen e internetit të parlamentit, tani janë për miratim nga Meta, i cili mund të vendosë t’i kalojë ato ose t’i dërgojë ato në parlament për rishikim, sipas atyre raporteve.

Legjislacioni kërkon që faqet e internetit të lajmeve të regjistroheshin në qeveri dhe do të fuqizonin rregullatorët e mediave të vendit për të dëgjuar ankesat në lidhje me faqet e internetit të lajmeve, tërheqjet e kërkesave, vendosjen e gjobave deri në 1 milion lekë (9,013 dollarë), bllokimin e faqeve të internetit të huaja dhe porositë e internetit që të ndërpriten, sipas Reuters dhe një letër e 9 dhjetorit e nënshkruar nga CPJ që i bën thirrje parlamentit të vendit të refuzojë masat.

“Presidenti shqiptar Ilir Meta duhet të shohë ligjet e propozuara të vendit për median për ato që janë: një goditje gjigante për lirinë e shtypit,” tha Koordinatorja e Programit të CPJ Evropë dhe Azisë Qendrore, Gulnoza Said, në New York. “Meta duhet të hedhë poshtë propozimet dhe të sigurojë që ligjet e ardhshme të mediave të miratuara nga qeveria marrin parasysh shqetësimet dhe rekomandimet e grupeve lokale të lirisë së shtypit. “

Në një deklaratë të dërguar në KPGJP, 16 shoqata të gazetarëve dhe grupeve të të drejtave dënuan legjislacionin dhe u zotuan të mbështesin gazetarët dhe degët e ndjekura sipas ligjeve, nëse ato hyjnë në fuqi.

Kryeministri Edi Rama mbrojti ligjet në një fjalim para parlamentit dje, duke thënë se ato kishin për qëllim të ndalonin lajmet e rremë dhe shpifjet, sipas Reuters.

CPJ dërgoi me postë zyrën e presidentit të Shqipërisë për koment, por nuk mori përgjigje.