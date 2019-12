“Takohemi të enjten!”, tre artistë në ekspozitë

Gallery70 organizon sot prezantimin e “IN paper & plex” ekspozitë kolektive e tre artistëve Orion Shima, Ergys Zhabjaku dhe Jon Kraja të pranishëm në eventin e datës 19 dhjetor 2019 nga ora 18:00 në orën 20:00. Artistët kanë përzgjedhur seri individuale punësh në letër dhe pleksiglas në formate të vogla dhe mesatare. Punët në letër dhe pleksiglas mundësojnë dhe një proces eksperimentimi, ndryshe nga procesi i ngadaltë dhe i rëndësishëm i pikturimit në kanavacë apo panele të mëdha. Letra i jep artistit mundësinë të zhvillojë një tjetër aftësi, duke e bërë marrëdhënien midis dorës dhe syrit veçanërisht direkte. Një pikturë e shpejtë në letër nxjerr në pah gjenialitetin e artistit në një mënyrë jashtëzakonisht të freskët.

Në të, Orion Shima sjell njëmbëdhjetë piktura, vaj në letër. Veprat e tij janë si studime të vogla. Tek eksploron këtë cikël, të vjen në mendje analiza e Vanja Strukelj për artistin , “Shikuesi e gjen veten të përfshirë në një lojë vizuale … dhe ka mundësinë të eksplorojë marrëdhënien e trupit me elementin natyror..”

Ergys Zhabjaku ka përzgjedhur një cikël bardhë e zi prej tetë printimesh dixhitale në pleksiglas. Artisti është gjithmonë në kërkim të mediave origjinale për të shprehur talentin e tij artistik . Ai të surprizon dhe argëton me temat e prezantuara dhe efektin e mbivendosjes që krijohet. Ndërsa Jon Kraja përdor akrilik, spraj, stampë, penel dhe laps në ciklin e tij prej nënte punësh në letër standarde dhe me ngjyrë. Punët abstrakte të artistit kanë një karakter frakturor që rezulton nga interpretimi i hijes së lënë nga objekte që ai vendos mbi letër. Ekspozita është e hapur deri në 7 janar 2020