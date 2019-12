15 fakte mbi shëndetin, që duhet t’i dini

Kërcitja e gishtave shkakton artrit

Kur ju kërcisni gishtat shkaktohet një shpërthim flluskash ajri që formohen nga lëngu sinovial, i cili ka për qëllim ushqimin e indeve dhe lubrifikon nyjet. Studime të shumta janë përpjekur të thonë se ky zakon është e dëmshëm dhe shkakton me artrit. Deri tani nuk është gjetur asnjë lidhje. Kërcitja e gishtave nuk është as e mirë, as e keqe. Rrotullimi jonormal i nyjeve kur bëhen shpesh, mund të shkaktojë inflamacion.

Duhet të pini 8 litra ujë në ditë

Mbajtja e trupit të hidratuar është shumë i rëndësishëm, por vetëm organizmi ynë e di saktësisht se si ta rregullojë atë dhe nuk ka nevojë për imponime strikte. Organizmi hidratohet edhe duke ngrënë fruta dhe perime, duke pirë çaj, qumësht apo kafe. Teoria e 8 gotave ujë në ditë u shfaq fillimish në vitin 1945 nga Bordi i Ushqimit, një organizatë amerikane e sigurisë të të ushqyerit, e cila nuk mbështetet në fakte shkencore.

Djegiet mbulojini me gjalpë

Në të vërtetë kjo është veçse një klishe dhe nuk ka asnjë bazë mjekësore. Përveçse është e padobishme, lehtësimi i djegies nuk zgjat shumë, por mund të jetë edhe me efekte, pasi favorizon infeksionet. Pas djegies shpërlajeni plagën me ujë të ftohtë, më pas përdorni vajin e duhur, ose në raste të rënda, shkoni direkt në urgjencë.

Gjatë menstruacioneve, mos bëni dush

Ndalimi dhe frenimi, i veprimeve të tilla si moslarja e trupit dhe flokëve gjatë ciklit menstrual vjen nga kohërat e lashta. Këto bestytni nuk kanë asgjë shkencore, sepse në fakt aktivitetet relaksuese si lëvizja gjatë ciklit ndihmon në parandalimin e ndryshimeve dhe shqetësimeve për rrjedhjen. Masa paraprake: mos u lani me ujë shumë të ftohtë.

Barku të fryhet nga birra

Nuk është birra ajo që të shëndosh, pasi ajo 110 kalori për litër, kundrejt 160 të verës së kuqe. Shkak është faktori sasi. Kush pi shpesh birrë tenton për më tepër, gjithashtu ka mundësi ta shoqërojë atë me ushqime jo të shëndetshme. Kjo kjo shpjegon fryrjen tek pijedashësit. Duket se thënia ka lindur nga fakti se gjermanët, konsumatorët e njohur të “bjondes”, shpesh janë barkalecë. Por pse japonezët, admirues të njohur të pijeve, nuk janë aspak ashtu.

Të hash karrota, i bën mirë shikimit

Vitamina A gjendet tek karrota, por shprehja se ajo është shumë e mirë sepse i bën mirë shikimit, është e supozuar. Karota nuk nën mrekulli të tilla, sepse nuk ka këto kompetenca. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, për të mbajtur sekret përdorimin e radarit, pilotët britanikë RAF, krijuan një thashethem se ata mund të shohin më mirë në errësirë, në sajë të një dietë të pasur e karrota. Por lëreni mitin mënjanë, pasi për të mbrojtur shëndetin e syve dietë është shumë e rëndësishme: disa karotenoide, substancat që i jep karrotave dhe ushqime të tjera ngjyrën e verdhë-portokalli, mbrojnë makulën, e cila është pjesa qendrore e retinës.

Kur rri pranë TV-së, të dëmtohen sytë

Para viteve ’50, aparatet televizive mund të lëshonin rrezatim, që shkaktonin probleme me shikimin, por kjo nuk mund të thuhet sot, sepse televizorët moderne nuk kanë atë lloj rrezatimi. Shikimi i televizorit nga shumë afër dhe për një kohë shumë të gjatë mund të shkaktojë lodhje vizive. Nëse një fëmijë është shumë afër ekranit, mund të jetë një shenjë se fëmija ka nevojë për syze.

Analizat e gjakut bëhen me stomak bosh

Në fakt, janë kryer disa hulumtime shumë rigoroze që kanë treguar se nuk ka asnjë dobi ky diktat. Qelizat e kuqe të gjakut, hekuri, acid urik dhe shumë përbërës të tjerë të gjakut, përqindja e sheqernave dhe proteinave në urinë mbeten në të njëjtat nivele edhe pas ushqimit. Edhe norma e kolesterolit nuk ndikohet nga ushqimi. Vlerat e tyre mund të ndryshojnë sipas faktit të fundit. Por mund të shtyni mëngjesin, mos harroni të pini ujë dhe çaj, pa ëmbëlsues.

Çokollata i bën keq stomakut

Ngrënia e çokollatë nuk ngadalëson tretjen – përkundrazi, duket se e favorizon. Në sasi të vogla, çokollata e zezë ka një rol mbrojtës kundër mëlçisë. Edhe miti se çokollata shkakton akne nuk ka bazë. Prania e puçrrave është hormonale dhe varet nga mosha. Por ama është e vërtetë se teprimi i ushqimeve dhe ëmbëlsirave të skuqura dëmton lëkurën.

Sheqeri me tepricë i bën fëmijët hiperaktivë

Studime të shumta shkencore janë bërë për të vërtetuar këtë teori popullore, por nuk kanë gjetur prova që konfirmojnë atë. Në sasi të tepërta efektet e sheqerit janë të këqija për shëndetin e të rriturve dhe fëmijëve, sidomos tek obezët dhe diabetikët. Teoria u ngrit në vitin 1974, nga një mjek amerikan, William Crook, pranë Akademisë Amerikane të Pediatrisë, por më pas ajo u hodh poshtë.

Spinaqi të bën të fortë

Nëse besoni se spinaqi është burim i pashtershëm hekuri, kjo është një legjendë urbane. Ai përmban hekur, por jo në sasi të mëdha në krahasim me perimet apo bishtajoret e tjera. Miti i rremë ka lindur në 1890, kur disa nutricionistë amerikanë bënë të njohur përmbajtjen e hekurit të perimeve. Por një gabim i parëndësishëm teknik, duke vendosur presjen në vendin e gabuar, përmbajtja e hekurit të spinaqi u bë 10 herë më e lartë sesa i atribuohet. Gabimi u zbulua disa dekada më vonë, por në të njëjtën kohë Popeye dhe ushqimi i tij i preferuar e kishin pushtuar botën.

Margarina të shëndosh më pak se gjalpi

Praktikisht të gjitha margarinat kanë një përmbajtje lipidi (lloj yndyre) pak a shumë e barabartë me atë të gjalpit. Avantazhi i vetëm është se ato janë më të pasura me yndyrna të pangopura, të cilat nuk vendosen në arterie. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë u rekomandohet njerëzve me kolesterol të lartë. Ndryshe nga margarina, e prodhuar në industri nga vajrat e farërave, gjalpi është një ushqim natyral dhe më i shëndetshëm. Secila duhet konsumuar me masë, më i rekomanduar është vaj i ullirit.

Gërhitja është besdise vetëm për ata që ndodhen afër

Natyrisht që është, por është gjithashtu e rrezikshme për shëndetin e atyre që gërhasin. Për një kohë të gjatë kjo u konsiderua si një shqetësim i thjeshtë, dhe si i tillë u la në harresë. Gërrhitja mund të jetë sinjal për probleme më serioze. Në fakt, mjekët kanë vënë re se ata që gërrhasin janë më të prirur për të pasur probleme të tensionit të lartë dhe çrregullimeve kardiovaskulare, të shoqëruara me ndërprerje të vërteta të frymës, të ashtuquajturat apnea e natës.

Sheqeri i kallamit më i shëndetshëm, se i bardhi

Nuk është absolutisht e vërtetë: të dy përmbajnë pikërisht të njëjtë molekulën, atë të saharozës. Dallimi është se ndërsa sheqeri i bardhë përmban vetëm saharozë, sheqeri i kaftë përmban mbetje melase, e cila i jep një aromë pak të ndryshme. Në melasë gjendet minerale dhe vitamina në sasi shumë të ulëta; por dozat ditore të sheqerit që marrim, ose duhet të marrim, janë shumë të ulëta nga ajo që duhet.

Vaksinat shkaktojnë autizëm

Kjo është nëna e të gjitha mashtrimeve, ndaj nuk do të lodhemi kurrë të përsërisim. Miti daton në një artikull të botuar në Lancet në vitin 1998 dhe mban firmën e mjekut britanik Andrew Wakefield, i cili deklaroi se autizmi shkaktohet nga vaksina e trefishe kunder fruthit, shytave dhe rubeolës. Për fat të mirë edhe pse hetimet pasuese hodhën poshtë hipotezat alarmante, u zbulua se Wakefield kishte marrë 435,000 paund nga avokatët e disa prindërve të fëmijëve të përfshirë në studim, të cilët kishin interes në demonstrimin ekzistencën së një lidhje mes vaksinimit dhe autizmit. Lancet e tërhoqi artikullin dhe Wakefield u pezullua nga Urdhri i Mjekur, duke mos qenë kurrë doktor.