Autoriteti i Dosjeve: 8 prokurorët e SPAK? Nuk ka dokumente për ta. Arben Kraja? Jo i Sigurimit të Shtetit

Fatmira Nikolli – Tetë anëtarët e “Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” (SPAK) dalin të jenë emra për të cilët nuk ka dosje tek Ish-Sigurimi i Shtetit. Autoriteti për Informim mbi Dosjet e Ish-Sigurimit të Shtetit i është përgjigjur dje kërkesës për Informacion që “Gazeta Shqiptare” i dërgoi një javë më parë.

Sipas përgjigjes zyrtare dhe vendimeve të marra që në muajin prill të këtij viti nga Autoriteti del se për prokurorët Arben Kraja (i zgjedhur kryetar i SPAK), Behar Dibra, Edvin Kondili, Elida Celami, Ened Nakuçi, Enkeleda Millonai dhe Klodian Braho, institucioni i trajtimit të dosjeve për periudhën 1944-1991 nuk disponon dokumente arkivore.

“Për asnjë nga kandidatet e mësipërm, të cilët janë verifikuar nuk rezultojnë dokumente arkivore”, thuhet në ‘e-mail’-in dërguar “Gazetës Shqiptare”. Ndërkohë, vihet në dukje se “z. Altin Dumani, prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë nuk rezulton të jetë verifikuar nga ana jonë”. Më herët, studiues të periudhës së regjimit diktatorial janë shprehur se nga këta prokurorë, “njëri është hetues i diktaturës, tjetri bir hetuesi (torturuesi i Vilson Blloshmit)”.

PËRGJIGJA ZYRTARE

E nderuar znj. Nikolli,

Në përgjigje, të kërkesës për informacion me nr.1736 të datës 18.12.2019, në zbatim të dispozitave ligjore të përcaktuara në Ligjin 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, në lidhje me kërkesën për informacion për verifikimin e zyrtareve të SPAK ju informoj sa me poshtë:

Nga ana e AIDSSH-së deri më tani janë kryer verifikime për këta prokurorë,

1. Z. Arben Kraja, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme verifikuar Vendimi i AIDSSH nr.185 datë 03.04.2019.

2. Z. Behar Dibra, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda verifikuar Vendimi nr.183 datë 03.04.2019.

3. Z. Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda verifikuar Vendimi nr.184 datë 03.04.2019.

4. Z. Elida Celami (Kaçkini) prokurore në Prokurorinë e Tiranës verifikuar Vendimi nr.182 datë 03.04.2019.

5. Z. Ened Nakuçi, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda verifikuar Vendimi nr.184 datë 03.04.2019.

6. Z. Enkeleda Millonai, prokurore në Prokurorinë e Elbasanit verifikuar Vendimi nr.182 datë 03.04.2019.

7. Z. Klodian Braho, prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda verifikuar Vendimi nr.183 datë 03.04.2019.

Për asnjë nga kandidatet e mësipërm, të cilët janë verifikuar nuk rezultojnë dokumente arkivore.

Ndërsa z. Altin Dumani, prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë nuk rezulton të jetë verifikuar nga ana jonë.

Me respekt.

Koordinatori Për të Drejtën e Informimit,

Selami Zalla

Faksimile e përgjigjes zyrtare nga Autoriteti i Dosjeve

Faksimile e vendimit për kryetarin e SPAK Arben Kraja

VENDIMET SIPAS RADHËS

Vendim Nr. 185,

Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,

VENDOSI

1.Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara

emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” se:

a).Për zotin A.K., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr. 183,

Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,

VENDOSI

1.Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara

emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” se:

a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. F.H., 2. V.M., 3. E.M., 4. E.K., 5. E.B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr. 184,

Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,

VENDOSI

1.Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara

emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” se:

a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. D.M., 2. A.M., 3. B.D., 4. K.B., 5. Sh.C., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Vendim Nr. 182,

Datë 03.04.2019 (i shkurtuar)

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,

VENDOSI

1.Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara emërimit të kandidatëve për prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar” se: a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. E.O., 2. B.H., 3. E.K., 4. E.N., 5. D.B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

TUFA: Kreu i SPAK, hetues i diktaturës

Ish Drejtori i Institutit për Studimin e Krimeve të Diktaturës, Agron Tufa ka reaguar mbrëmë për SPAK. Ai shkroi: “Ish Sigurimi komunist i Diktaturës rilindi plotësisht me pushtetin e Edi Ramës dhe Rilindjen. Konfirmimin absolut e shohim me zgjedhjen në krye të SPAK-ut të një ish hetuesi të komunizmit, Arben Kraja. Imagjinoni se me çfarë drejtësie e për çfarë ‘krimesh e kriminelësh të komunizmit’, do mund të shqyrtonim ne me hetuesit dhe oficerët operativë grusht bashkuar rreth partisë-nënë!”