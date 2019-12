Shapat Kasapi ndahet në prag fejese dhe është sërish single/ Ja çfarë thotë ai

Pak kohë më parë në një intervistë për emisionin “Mirage´´, këngëtari Shpat Kasapi tha se ishte në një lidhje. Ai u shpreh se çdogjë është serioze dhe shumë shpejt do e bënte lidhjen zyrtare. Vajza që i kishte `vjedhur´ zemrën është me origjinë nga Kosova, por mesa duket gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet dhe marrëdhënia e tyre ka marrë fund.

I ftuar në emisioni “Wake Up´´ Shpati ka treguar se është beqar dhe është në kërkim të një vajz, por asnjëra nuk po i del ashtu siç do ai.

“Dal me njërën është posesive, dal me tjetër është xheloze, dal me tjetrën nuk e do familjen´´- u shpreh Shapi.

I pyetur nga Ori Nebijaj mos e ka ai problemin, Shpati u përgjigj se ai është shumë i mirë me femrat dhe i vlerëson shumë.