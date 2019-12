GJYKATË KUNDËR MENDIMEVE TË MËDHA/ “Acar”, superaktori gjerman në teatrin e protestës

“A e dini se çfarë dëgjoj tani? Dëgjoj akuzat kundër mendimeve të mëdha, një gjykatë e llahtarshme është mbledhur kundër mendimeve të mëdha, unë dëgjoj sesi fillojnë dalëngadalë t’u bëjnë gjyqin gjithë mendimeve të mëdha.Së shpejti gjithë mendimet e mëdha do të jenë të burgosura! As edhe një mendim i madh nuk do të jetë më i lirë! Dëgjoni këtu! Shihni këtu! Gjithë mendimeve të mëdha parimisht iu është prerë koka. A dëgjoni? A i dëgjoni qentë? Unë nuk i dëgjova.”

***

Vëllezërit Shtrauh kanë 20 vjet pa u parë. Kirurgu Shtrauh dhe piktori Shtrauh. Kirurgu, i suksesshëm në profesion, piktori i izoluar në një fshat të acartë, pasi ka braktisur gjithçka që përbënte botën e tij artistike në qytetin e madh. Kirurgu ka një praktikant, të cilit i ka caktuar një mision, të ndjekë nga afër jetën e piktorit, të mbajë një ditar e të raportojë për sa vëzhgon. A është piktori vërtet i çmendur? Sa i çmendur është? Përse ka zgjedhur të jetojë pikërisht në Veng, në këtë humbëtirë ku njerëzit janë të sojit jo të mirë e nuk e duan njëri-tjetrin? Me cilat vuajtje përballet ai? Dhe ç’do të bëhet vallë me të dhënat e mbledhura nga ky vëzhgim?

Edhe shumë pyetje të tjera ngrihen duke dëgjuar fjalët e piktorit Shtrauh nga goja e praktikantit i cili shndërrohet gradualisht jo vetëm në përcjellës por mendues i mendimeve të piktorit Shtrauh.

Mes çasteve gjeniale ndeshesh me banalitetin e sëmundjes, me depresionin, frikën nga vdekja dhe pritjen e saj e mes çasteve të sëmura shndrisin mendime të bukura nga të llojit që nuk mund të harrohen.

Acar është romani i parë i Thomas Bernhard, i cili mundësoi edhe debutimin e suksesshëm të autorit në botën letrare në gjuhën gjermane.

Nga ky roman, Uëe Mattheiß si dramaturg dhe Sabine Mitterecker si regjisore, kanë përzgjedhur fragmentet më pikante, duke krijuar edhe një fill lidhës që plot finesë e përshkon tekstin e përshtatur kësisoj për t’u kthyer në një pjesë teatrale.

Aktori Andreas Patton, i mirënjohur në botën e filmit e teatrit në gjuhën gjermane, e ka zhvilluar personazhin e tij edhe më shumë në këto 10 vjet që prej premierës që u mbajt në vitin 2009. Kemi privilegjin që në kuadër të Festivalit për Mbrojtjen e Teatrit interpretimin e tij ta ndjekim në këtë stad më të pjekur të jetës së shfaqjes, e cila në vitin 2010 është nderuar me çmimin austriak për teatrin Nestroy.

FRAGMENTE

Disa fragmente nga pjesa “ACAR” me tekst të Thomas Bernhard në përkthimin e Lindita Komanit. Pjesën do të mund ta shihni këtë të shtunë, më 21 dhjetor, ora 20:00, në Teatrin Kombëtar.

“Talenti im do të kishte mjaftuar për t’u bërë i famshëm në gjithë botën“, thotë ai. “Njerëzit bëjnë shumë zhurmë për një talent fare të vogël dhe bëhen të famshëm. Finesa!“

“Kam bërë një proces të shkurtër. Një ditë m’u bë e qartë që nuk mund të bëhesha dot gjë. Por unë, si çdo njeri nuk doja ta besoja dhe e shtyva të tmerrshmen edhe për vite të tëra. Pastaj, në ditën para se të nisesha për udhëtim m’u faneps me egërsinë më të madhe në kokë. I dogja të gjitha pikturat. Ka pasur një kohë në të cilën nuk do ta kisha quajtur të mundur që ta humbja veten kaq keq duke u marrë me veten.

“Kujtimi të sëmur.“

“… Zilia i mban artistët bashkë, zilia, asgjë tjetër përveçse zilia, çdokush është ziliqar për këdo e për gjithçka…Artistët siç i kam njohur unë“, tha ai, “janë të gjithë të mërzitshëm dhe mburracakë, asgjë tjetër përveçse të mërzitshëm dhe mburracakë, asgjë.“

Jam i sigurtë që fantazia është një sëmundje. Një sëmundje që nuk e merr nga jashtë sepse e ke pasur gjithmonë. A e kuptoni fantazinë? Çfarë është fantazia? Pyeta veten dhe njëkohësisht nëse mund të kuptohet fantazia. Por fantazinë nuk mund ta kuptosh. “Një njeri që nuk di gjë, a është i mundur të ekzistojë?“ pyeti ai. “Një njeri që nuk ka ditur ndonjëherë diçka?”

“Fantazia është vdekja e njeriut”. “Sot pata një ëndërr,… një ëndërr të pazakontë. Asnjë nga ato të pashpresat siç do t’i ëndërroja zakonisht. Asgjë nuk kishte ngjyrën që zakonisht njeriu i cakton. Qielli për shembull ishte i gjelbër, bora ishte e zezë, pemët ishin blu… lëndinat ishin të bardha si bora… Kjo më kujtoi për piktura të caktuara në vaj të kohëve tona, kur këta piktorë nuk veprojnë në mënyrë kaq konseguente, jo, piktorët nuk veprojnë në mënyrë kaq konseguente sikurse ëndrra ka vepruar… një nga ëndrrat më konseguente që kam pasur ndonjëherë. Dhe radikale, në këtë peizazh… pemët e larta, deri lart në pafundësi, lëndinat kaq të forta, bari kaq i fortë, saqë kur era lëshonte penelata mbi to, krijohej një muzikë me zë të lartë, një muzikë që ishte e përbërë nga gjithë epokat e muzikës. Befas isha ulur në këtë peizazh, mbi një lëndinë. E çuditshmja ishte që njerëzit kishin ngjyrat e këtij peizazhi. Unë kisha ngjyrën e lëndinës. E qeshura ime shkaktoi trazirën më të madhe në këtë peizazh, por nuk e di se pse. Koka ime u fry dhe në një mënyrë të tillë që peizazhi u errësua me disa gradë dhe njerëzit lëshuan tinguj dhimbjesh siç nuk i kisha dëgjuar kurrë më parë. Duke qenë se koka ime ishte bërë kaq e madhe e rëndë, ajo u rrokullis nga kodra teposhtë dhe shtypi shumë nga pemët blu dhe shumë nga njerëzit. Këtë e dëgjova. Befas vura re që pas meje çdo gjë kish vdekur. Kish vdekur, mbaruar. Koka ime e madhe ndodhej shtrirë në një tokë të vdekur. Në errësirë. Koka qëndroi gjatë në errësirë deri kur unë u zgjova. Është e llahtarshme“, tha ai.

““A dëgjoni apo jo? Në kokën time është instaluar një sharrë rrethore“, tha piktori. “Dërrasa gjigande bllokohen vazhdimisht diku në kokën time, nuk jam në gjendje të them se ku: poshtë thellë, tutje mbrapa… Dëgjoj zërin tuaj nga shumë larg, si të vinte nga përtej një muri. Sigurisht që unë e di që ju ecni pranë meje. Unë po ju dëgjoj. Ju ecni me mundim përmes borës sikurse edhe unë. Më tërhiqni me vete. Më detyroni të eci me ju. Detyrim është pra…“

“Sa është ora? Katër e gjysmë? Të marrësh ajër, para se të biesh të flesh, është gjithashtu një gabim i shenjtë. A e dini, acari i shpërfytyron gjithë burrat. Acari dhe gratë i vrasin burrat. Sa më përket mua, unë kam një parapëlqim për ditët e ftohta të ashpra të dimrit.”

“Acari përpin gjithçka“, tha piktori, “pemët, njerëzit, kafshët dhe atë që ndodhet në pemë, brenda njerëzve dhe kafshëve. Gjaku ngrin, edhe në shpejtësinë më të madhe. Njeriun e ngrirë mund ta thyesh si një copë bukë të vjetër.“

“Dëgjoni këtu, qëndroni në vend dhe dëgjoni: këtë lehje! Nuk mund ta çrrënjosësh, mundesh vetëm ta shtysh, ta shtysh mundesh, por akoma më e tmerrshme ngrihet ajo përsëri, shtyp mishin, shpirtin dhe mishin i shtyp, si krimb është vendosur, në dhoma, duhet ta dini këtë, është vendosur kudo, në dhjamin e papërfytyrueshëm të historisë, të universit…. Është absurde“, tha piktori, “të fshihesh në lehjen e qenve, zbulohesh gjithsesi dhe pastaj të kafshojnë edhe frikën… Po, unë kam frikë, frikë kam, kudo dëgjoj: frika e përsëri frika, dhe unë e dëgjoj frikën, dhe veç kjo traumë prej fantazme e frikës do të më dhunojë, do të më çmendë, jo vetëm sëmundja ime, kuptojeni këtë, jo, jo, jo vetëm sëmundja, sëmundja dhe kjo traumë e frikës… dëgjoni pra!“

“… Ja ku janë qentë, ja ku është e lehura e qenve, ja ku është vdekja, vdekja në gjithë barbarizmin e saj, vdekja në gjithë gjymtitë e saj, vdekja në kutërbimin prej krimineli kronik, vdekja, ky mjet i mundimshëm i krejt dëshpërimit, vdekja, bartësi i mikrobeve të pafundësisë së llahtarshme, vdekja e historisë, vdekja e pamundësisë, vdekja, mbani vesh, që nuk e dua, që askush nuk e do, që askush nuk e do më, ja ku është, vdekja, kjo lehje qensh, dëgjoni pra.“

“Ati ynë që je në ferr, mos u shenjtëroftë asnjë emër. Mos ardhtë asnjë mbretëri. Mos u bëftë asnjë vullnesë. Si në ferr ashtu edhe ne tokë. Bukën e përditshme na e ndalo sot. Dhe mos na fal asnjë faj. Siç nuk i falim ne fajtorët tanë. E na lër të biem në tundim e mos na liro nga asnjë e keqe. Amen. Shkon pra edhe kështu“, tha ai.

Gjithçka tregon për një përparim të degradimit.

“Duhet ta dini që netët janë martirizimi im, unë i shkurtoj ato duke realizuar vështrime mbi trupin tim: unë ulem para pasqyrës dhe shikoj veten. Kjo është kënaqësia e vetme që kam; ajo zbut dhimbjen; koka mbetet pa trazira, nxehtësia dhe eksitimi nuk rriten. E kaloj kështu natën, këtë dëshpërim të tmerrshëm, duhet ta dini, që shfaqet në muret që i gërvisht me gishtat e mi. “Pa shihni“, tha piktori, “thonjtë e mi janë të thyer. Eshtë një dhimbje kaq e papërfytyrueshme, ajo që del nga koka ime, sa nuk jam në gjendje ta them.“

Tani më mundon çdo gjë, sikurse një njeri mundohet nga një lumë brenda të cilit ai sheh, por pa mundur të hidhet në të.

E kam vëzhguar piktorin Shtrauh. E kam gënjyer sepse e ka kërkuar kjo detyrë dhe e kam çmendur me pyetjet e mia. E mërzita me rininë time. Me paaftësitë e mia. Me humorin tim. Unë flas për vdekjen pa e ditur se ç’është vdekja, se ç’është jeta, se ç‘është gjithë kjo.

Tani unë mund ta them se pse Shtrauh erdhi në Veng. Se pse ai i kishte mbyllur punët me Vjenën. Se pse ai i dogji pikturat e veta. Se pse ai urren. Vrapon për në pyje. Nuk flen! Se pse! Unë mund ta them se pse për disa gjëra as nuk i bëhet vonë dhe për të cilën e di se çfarë i kalon nëpër mendje, se kush është piktori Shtrauh, ky njeri, përherë i përndjekur, që nuk i hyn në punë askujt, i cili me letra ka një vëlla e një motër e njerëz të tjerë, por i cili në të vërtetë gjithmonë ka qenë vetëm, shumë më mjerueshëm vetëm sesa mund të arrihet të përfytyrohet edhe pas raportit tim.