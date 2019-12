“Përgjithmonë Piter Pan”, Noizy pranë të prekurve nga tërmeti duke surprizuar fëmijët në Durrës

Ai është një nga reperët më humanë, që e ka treguar shpesh këtë cilêsi me anë të bamirësive të ndryshme. Pas tërmetit të nëntorit, Noizy ka qenë ndër të parët që ju gjend pranë të prekurve. Por jo vetëm kaq. Edhe këtê fundvit, ashtu si çdo herë tjetër, Noizy nuk ka harruar të vizitojë fëmijët në jetimoren e Durrësit, ku ka shpërndarë dhurata të shumta. Ai ka kërcyer e kënduar me fëmijët, të cilët ishin veshur si babagjysha. “Përgjithmonë Piter Pan. Nuk do jem kurrë shumë i vjetër për t’i treguar këtyre fëmijëve dashuri. Jetimorja Durrës. Babagjyshi 2019”, shkruan Noizy në videon e publikuar, ku shfaqet pranë të vegjëlve.