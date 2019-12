Sa emër i veçantë! Ja si quhet vogëlushja e sapolindur e Vilma Mashës

Ditën e enjte, moderatorja sportive Vilma Masha është bërë nënë për herë të. Ajo mirëpriti në jetë vajzën e saj dhe lajmin e gëzuar e ndau me të gjithë ndjekësit e miqtë me anë të një fotoje ku shkruante: “Në mëngjes, zoti më bekoi me një engjëll të vogël.

Drita e saj më ndriçoi fort shpirtin”. Por ndonëse shumë prisnin të mësonin emrin e vogëlushes së sapolindur, moderatorja kishte zgjedhur që këtë detaj ta ruante për vete ose për një moment tjetër. Megjithatë në mesin e dhjetëra komenteve e urimeve u zbulua se Vilma dhe bashkëshorti i saj kanë vendosur që vajzën e tyre të parë ta quajnë Sea, një emër i veçantë dhe i shkurtër. Vetë Vilma në një intervistë të dhënë pak ditë më parë në emisionin “Rudina” u shpreh se ajo dëshironte t’i vendoste vajzës një emër të shkurtër e që të mos mund të shkurtohej.