Vjen në jetë një vajzë, deputeti shqiptar bëhet baba për herë të dytë

Mesa duket këto festa do të jenë të veçanta edhe për një tjetër familje të njohur për publikun shqiptar. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Glauk Konufca është bërë baba për herë të dytë dhe së bashku me bashkëshorten kanë mirëpritur në jetë vajzën e tyre.

Lajmin e gëzuar e ka dhënë bashkëshortja e politikanit, me anë të një fotoje të postuar në Facebook ku shihet Glauk duke mbajtur në krah vogëlushen e porsalindur, të cilën çifti ka vendosur ta quajë Erena. Glauk Konjufca është i martuar me aktoren Emira Bajcinca dhe kanë edhe një vajzë më të rritur me emrin Knida.