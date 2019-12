Dhunë ndaj policëve në Bulqizë, babë e bir përfshihen në sherr dhe arrestohen, djali tjetër arratiset

Policia e Bulqizës ka arrestuar babë e birë pak minuta më parë për shkak se janë përfshirë në një sherr me një shtetas tjetër. Sherri ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në Bulqizë.

Shtetasit e rënë në pranga janë L. G., 61 vjeç dhe djali i tij, A. G., 31 vjeç. Sipas uniformave blu, ata janë konfliktuar me një person tjetër për motive banale, ndërsa efektivët kanë parandaluar përshkallëzimin e konfliktit. Në momentin që kanë ndërhyrë uniformat blu, ka ndërhyrë djali tjetër i familjes, duke kundërshtuar me dhunë efektivët e policisë.

Njoftimi i policisë:

Bulqizë

U konfliktuan fizikisht me një shtetas, kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë, vihen në pranga babë e bir. Shpallet në kërkim edhe djali tjetër që ndërhyri për të penguar punonjësit e Policisë me qëllim mosshoqërimin e babait dhe të vëllait. Në orët e vona të mbrëmjes në Qytetin e Ri, Bulqizë, si pasojë një konflikti të çastit janë konfliktuar me njëri-tjetrin tre shtetas. Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë menjëherë duke parandaluar përshkallëzimin e konfliktit, si dhe kanë bërë shoqërimin për në Komisariat të personave të përfshirë në konflikt.

Në momentet e shoqërimit të shtetasve L. G., 61 vjeç dhe djalit të tij A. G., 31 vjeç, ka ndërhyrë 29-vjeçari A. G. (djali tjetër i shtetasit L. G.) duke kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë.

Në ndihmë të patrullës kanë ardhur shërbime të tjera të Komisariatit të Policisë. 29-vjeçari A. G. duke përfituar nga errësira ka mundur të largohet, ndërsa dy shtetasit e tjerë, babë e bir, janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë Bulqizë për veprime të mëtejshme.

Në përfundim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve L. G., 61 vjeç dhe djalit të tij shtetasit A. G. 31 vjeç, si dhe u shpall në kërkim 29-vjecari A. G., për veprën penale “Kundërshtimi me dhunë i punonjësit të policisë së rendit publik”, kryer në bashkëpunim.