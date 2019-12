“E kam ekzagjeruar”, Fatma Methasani tregon arsyen pse e mbante aq të fshehtë lidhjen me Alfion

Fatma dhe Alfio sot janë një nga çiftet më të dashur për publikun, por për dy vite ata e kanë mbajtur të fshehur këtë lidhje.

Moderatorja Fatma Methasani ishte e ftuar mbrëmjen e kaluar në emisionin “Mos i fol shoferit” të Rudina Dembacajt. Gjatë intervistës në studio, ajo rrëfeu më shumë rreth punës së saj, marrëdhënies me Alfion si dhe pritjes së ëmbël.

E pyetur nga Rudina pse iu desh kaq shumë që ta bënin publike lidhjen e tyre, Fatma tregoi:

“As vetë nuk e di pse e kam atë fiksimin tim për ti mbajtur gjërat aq të fshehta, për mua do kishte zgjatur akoma dhe më shumë, edhe për shkak se punonim të dy në televizion për shumë arsye më dukej një gjë aq e bukur. Po provoja një ndjesi komplet të re, po e shijoja aq shumë sa më dukej sikur po ta tregoja nuk do jetë më kaq e veçantë. Plus që ne po njifeshim dhe nuk më dukej shumë e udhës që në një fazë njohje ta bëja të madhe dhe pastaj s’dihej sesi përfundonte muhabeti. Ka ardhur komplet organike e gjithë situata.”

Ndër të tjera, Fatma tha se partneri i saj e kishte problem që ajo e fshihte lidhjen kaq shumë:

“E kishte një çikë problem. Mbaj mend disa prej sherreve tona ndodhnin për këtë arsye se unë veja 8 kapele a thua se ç’po ndodhte. Nuk e kuptoj pse e kam ekzagjëruar aq shumë. Apo që futeshim në shtëpi njëri para tjetri mbrapa. Dmth tani që e dëgjoj them “Ok Fatma, ke qenë shumë jashtë teme.” dhe nuk e di fare pse i kam bërë këto ekzagjerime. Isha e vogël, e papjekur.”- ka përfunduar ajo duke qeshur.