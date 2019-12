FESTIVALI I RTSH/ Edmond Zhulali: Jo, diskriminimit të kompozitorëve shqiptarë

Fatmira Nikolli – Kompozitori i njohur, Edmond Zhulali, në një intervistë për “Gazeta Shqiptare” ka analizuar detajet e festivalit të sivjetshëm të RTSH-së, duke bërë kritika për thyerjen e rregullores së sivjetshme që nga pranimi i kompozitorëve të huaja, që për të është cenim i integritetit.

Ai flet për momente “playback” në festival, çka nga ana tjetër cenon atë që ishte krenaria e këtij festivali, të qenit ‘live’ e që njëherësh garantonte cilësinë e pjesëmarrësve.

Pas dy netëve të para, si e shihni festivalin e RTSH? Si pjesë e “Albautor”, e keni kritikuar. Cila është rregullorja e festivalit dhe çfarë nuk është respektuar?

Rregullorja e festivalit ka funksionuar për vite me radhë si një element shumë i rëndësishëm, që ka vendosur për të gjitha marrëdhëniet e festivalit me pjesëmarrësit, organizatoret etj. Në të janë përcaktuar të gjitha rregullat nga ku buron organizimi i festivalit. Rregullorja ka pësuar çdo vit ndryshime, të cilat konsistojnë në mënyrën se si zhvillohet festivali, numri i këngëve, netëve, të ftuarit etj. Por, kurrsesi elementet kryesore asnjëherë nuk janë diskutuar, si nënshtetësia shqiptare dhe kombësia për shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, Mali i zi e diasporë. Ndryshimi i tyre cenon rëndë karakterin kombëtar të festivalit. Për këtë, “Albautor” ka bërë një reagim shumë të fortë, duke e dënuar këtë ndryshim tinëzar, me qëllime të këqija antikombëtare. Në festivalin e Sanremos Itali, në Maqedoni, Greqi, Bullgari, Gjermani e në pothuaj në të gjitha shtetet pjesëmarrëse në Eurosong nuk lejohen të marrin pjesë konkurrentë, që nuk kanë nënshtetësinë e vendit përkatës në konkurrimet e përzgjedhjes së këngës për në Eurosong.

Një juri me të huaj. Cilat janë plus-minuset e saj?

Juria e pranimit të këngëve zakonisht përbehet nga më shumë se 5 anëtarë, në mënyrë që të jetë sa më larg ndërhyrjeve dhe të ketë më shumë profesionistë në vendimmarrje. Përsa i përket jurisë në festival, mungojnë kompozitorët dhe sidomos ata shqiptarë. Nuk e kuptoj pse duhet të vinë nga jashtë dhe në shumicë. Gjoja për paanshmëri? Besoj që jemi aq të aftë sa të zgjedhim këngën e duhur kur Shqipëria në 16 përfaqësime në Eurosong, 9 herë ka hyrë në finale dhe ka arritur rezultate shumë të mira në renditje.

Çfarë gjykoni ju si kompozitor, si i vlerësoni këngët pjesëmarrëse? Çfarë kanë dhe çfarë u mungon?

Për mendimin tim, në këtë festival ajo që ka çaluar është drejtimi artistik jo kompetent që konsiston në mënyrën preferenciale të ftesës së këngëtareve dhe kompozitorëve, duke e përqendruar atë në disa duar. Gjithashtu, festivali duhet të ketë arritjet dhe prirjet muzikore që janë kompetencë e muzikantëve, të cilët bëjnë dhe një platformë se ku synojnë në shijet muzikore, mbështetjen në traditën e motivet shqiptarë që nuk mund të jenë atribut i një grupi njerëzish që nuk njohin as notat muzikore dhe janë amatorë të muzikës.

Pse është i rëndësishëm orkestrimi dhe emri i orkestruesit të këngës?

Në mënyrë të pakuptimtë, RTSH-ja ka marrë një rol që nuk i takon, duke vendosur të heqë orkestruesin si element të këngës. Kjo është dashakeqësi dhe injorancë… Është injorance sepse orkestruesi njihet nga “Albautor” dhe në të gjithë botën si një element me të drejta autoriale. Është dashakeqësi, sepse qëllimisht ka dy vjet që shumë këngë orkestrohen në studio të huaja, duke fshehur autorësinë e orkestruesve që duhet të jenë shtetas shqiptarë. Kjo përgatiti situatën e futjes së kompozitorëve të huaj në festivalin e RTSH.

Çfarë ju ka bërë përshtypje nga ky vit? Çfarë ka humbur duke u kthyer pas në kohë?

Në festivalin e 50 u hodh një hap shumë i madh në realizimin ‘live’ të festivalit, duke u bërë një ndër festivalet më në vëmendje të Eurosongut së bashku me festivalin e Sanremos të vetmet që realizohen me orkestër ‘live’ në Europë. Ky ndryshim ishte një hap shumë cilësor në ecurinë profesionale të festivalit dhe solli rreth tij artistë shumë të kualifikuar, që bënë të mundur realizimin e tij.

Në këtë festival fatkeqësisht ka shumë elemente të orkestrimit, që janë “play back” duke prishur hera-herës imazhin e një festivali “live”. Gjithashtu, si asnjëherë këto vitet e fundit ka vokale të regjistruara që janë në “play back”, të cilat nuk janë lejuar asnjëherë që nga festivali i 50 dhe që nuk lejohen as në Eurosong. Kjo ka lënë shije të keqe dhe do të ishte e pafalshme që të riktheheshim vite më parë kur nuk kishte asnjë kusht teknik.

Pse nuk jeni dakord me kompozitorë të huaj në festival?

RTSH dhe i gjithë stafi drejtues i festivalit duhet t’u kërkojnë falje në radhë të parë krijuesve shqiptarë për cenimin e integritetit kombëtar të festivalit, publikut që i ka përkrahur për 57 vjet këngët e tyre e duke i bërë ato pjesë të jetës së përditshme. Nuk e kuptoj si vlerësohen krijuesit në vite gjatë festivalit, kur në anën tjetër u shkelet dinjiteti i tyre. Kush janë këta njerëz që marrin përsipër të shkelin mbi vlerat tona kombëtare, a kanë ndopak dinjitet, respekt, ndjesi kombëtare… Zot na ruaj nga to!