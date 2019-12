Nuk kaloi në finalen e Festivalit të Këngës/ Shpërthen Stresi: Do ju vijë dita edhe juve

Reperi Stresi konkurroi në ‘Festivalin e Këngës’ në bashkëpunim me këngëtaren e njohur Eli Fara, me këngën e titulluar ‘Bohem’.

Dyshja nuk u përzgjodh për në natën finale dhe ditën e djeshme Stresi përmes një statusi në rrjetin e tij “Instagram´´, shprehej se fitorja më e madhe ishte dashuria e publikur dhe se këngëtarët ishin artistë në shpirt.

Mirëpo kjo nuk është e gjitha, pasi reperi publikoi një tjetër deklaratë në “Instagram´´, ku tregonte se e kishte mësuar arsyen që nuk ishte në finale.

“Mirëmëngjesi nga Stresi! Vetëm televizion shqiptar nuk jeni. Keni kompozitor të huaj në Festivalin tonë Kombëtar? Si mund të shkojë në “Eurovision” një kompozitor i huaj dhe të përfaqësojë Shqipërinë? Unë e mora vesh arsyen pse nuk isha në finale, sepse bindja politike e imja nuk bashkohet me bindjen tuaj. Perversë ja kush jeni ju, ta dinë të gjithë që kapeni me një armik publik të rilindjes por s’po kapeshit nga ana muzikore. Do ju vijë dita dhe juve dhe s’ka me pas më inate të tilla.”- shkruan Stresi.