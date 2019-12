“ S’ke surat ti të më prekësh me dorë´´/ Sherr midis Laert Vasilit dhe aktorëve të “Aleancës për mbrojtjen e Teatrit”

Laert Vasili ka pasur një debat të ashpër mbrëmjen e djeshme me disa aktorë, pjesë të ‘Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit”. Këta të fundit e kanë akuzuar Vasilin se u ka grisur një kartelë, kjo është mohuar nga vetë ai. Nuk kanë munguar edhe të sharat.

Vasili teksa ka publikuar edhe videon e sherrit, nuk i ka ndaluar akuzat ndaj Robert Budinës, të cilin e ka quajtur bukëshkalë. Ai thekson se pas kësaj ngjarje ka përfunduar në spital.

“Aleanca e Rehatit”, këta uzurpatorë të pronës publike, në këto çaste pasi më dhunuan fizikisht me në krye z.Robert Budina i cili më futi thonjtë në grykë dhe duke më sharë me libër shtëpie u përpoqën të bëjnë lajm për të dalë nga anonimati i jashtëligjshmërisë!

Një turp e faqe e zezë që ndodh në mes të kryeqytetit nga njerëz të dhunshëm që duan të kthejnë ‘97 në Art! Dhuna dhe çdo formë tjetër e jasthëligjshme do të përballet me drejtësinē! P.s Haram ato 10 milionë që njerëzit e mi ju kanë sponsorizuar për filmat tuaj z. Budina! Bukëshkalë!”, shprehet ai teksa publikon edhe videon në Facebook.

DEBATI:

Aktorët: A mund të na thuash pse e grise kartelën?

Laert Vasili: Gënjen, gënjen. Si guxon ti prek me dorë oooo?

Aktorët: Po jemi 10 dëshmitarë mo. A mund të na thuash?

Laert Vasili:Mos më prek mua me dorë, s’ke surat ti të më prekësh me dorë. Çfarë kam bërë unë për Shqipërinë ti nuk e ke parë në ëndërr, more vesh çfarë po të them.

Robert Budina: Ik se ke pirë Laert, ik largohu

Laert Vasili: Berti nuk ta kam borxh këtë që po më bëjnë. Këtë provokim që po më bëjnë. Nuk ta kam borxh, Berti, Berti të kam ndihmuar. Kam respket këtu për Robert Budinën dhe për asnjë tjetër.

Aktorët: Ti je kokra e legenit.