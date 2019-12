Tërmeti që na zuri poshtë…

Tërmeti katastrofal i 26 nëntorit do të mbetet në kujtesën tonë individuale dhe kolektive për shumë gjatë. 55 sekonda tmerri, ku të gjithë papërjashtimisht kuptuam sa të vegjël dhe të pafuqishëm jemi.

55 sekonda tmerri, që e bënë së paku gjysmën e vendit të mbërthehej nga gjendja e shokut.

55 sekonda tmerri, që mbi të gjitha lanë pas mbi 50 viktima. Jetë të ndërprera në mes sa për kapriço të natyrës, aq edhe të shkeljeve flagrante të ligjit e korrupsionit galopant në çdo zyrë shteti gjatë këtyre 3 dekadave.

E fatkeqësisht, është për të ardhur keq që akoma në këtë Shqipërinë tonë duhet të ketë viktima në njerëz (madje me dhjetëra) për të pranuar gangrenat në sektorë të ndryshëm. Të vdesin minatorë në galeritë me kushte mesjetare, policë në krye të detyrës, të pamundur në skamje të varfërisë, fatkeqë nën rrënoja godinash etj. Pas kësaj, vijohet me parimin që çudia më e madhe zgjat maksimumi 3 ditë (ose 3 orë) dhe nuk merr kush përsipër të zgjidhë asgjë, vetëm ca akuzojnë – ca mbrohen dhe shumica jonë ndjek me endje “match”-in e radhës së pingpongut së përditshëm.

Kur flitet për përgjegjësi e zgjidhje, duhet të fillohet me planin financiar e jo vetëm për përballimin e pasojave të tërmetit. Plan, që së paku këtë herë në historinë tonë të jetë transparent. Transparenca u bën mirë të gjithëve, nga qytetari i thjeshtë, te qeveria e institucionet. Të ndiqet shembulli i Papa Françeskut, që disa ditë para hapi arkivat e Vatikanit për t’ia vënë në dispozicion publikut dokumentet e abuzimeve seksuale. E kur institucionet më hermetike ndër shekuj e religjionare mbi të gjitha, Arkivat e Vatikanit dhe para pak kohësh edhe Banka e Vatikanit zgjedhin së fundmi të hapen, se u druhen abuzimeve, le të imagjinojmë ç’mund të ndodhë në institucionet publike.

Ky plan ekonomik duhet të jetë i mirëstudiuar dhe konsultuar. Mendimi i secilit mund të jetë i vyer në kushtet tona aktuale, ku maksimumi qeveria ka mundësi të rialokojë 6 miliardë lekë (56 milionë euro) për rimëkëmbje. Çdo qindarkë më shumë e financuar nga buxheti, ose do të vijë nga pezullimi i investimeve në proces, ose nga huamarrja publike (psh., këto ditë pritet të hidhet në tregjet bursiere eurobondi i ri prej 500 milionë eurosh), që prek si nivelin e borxhit, edhe deficitin buxhetor.

56 milionë euro jemi të gjithë koshient që s’janë të mjaftueshme për të rimëkëmbur vendin nga pasojat e tërmetit. Sikur të mendonim konvencionalisht, vetëm kostot e rindërtimit të banesave dhe infrastrukturës publike të pasiguruar flitet se i kalojnë gjysmë miliardi euro, sipas një “pro form”-e. Kurse, eksperienca botërore ka dëshmuar që programet e asistencës sociale e ekonomike për individët, bizneset, fermerët (programe punësimi, masat për ndërmarrjet, grantet e përkohshme, ndihma arsimore, rehabilitimi psikologjik i të prekurve etj.) janë ku e ku më të larta se kostot direkte të rindërtimit. Gati sa 150% e bilancit të ndërtimit të banesave të prishura rezultuan në Japoni pas tërmetit të 2011. E sikur të mos mjaftonin këto, edhe të ardhurat buxhetore rrezikojnë të ulen për shkak të ngërçit, qoftë edhe psikologjik që pëson aktiviteti ekonomik. Rezultoi rënie me 3.6% e të ardhurave në Tajlandë pas përmbytjeve të 2012-ës. Ulje konsumi, biznese që pezullojnë aktivitetin, investime të reduktuara ose të munguara etj.

Kosto këto, së bashku me shumë të tjera rëndojnë mbi supet e buxhetit tonë. Supe, që për shkak të optimizmit (apo edhe menefregizmit ndaj situatave të vështira) nuk mbajnë dot barrën e ditëve kaq të rënda. E shpresa e vetme e mbetur kësisoj mbetet ndihma nga jashtë.

“Mbahu nënë, mos u ki frikë, se ke djemtë në Amerikë”, është fraza që lindi gjatë Konferencës së Paqes në Versajë, e mbajtur pas Luftës I Botërore, ku për të ndaluar planin ogurzi për copëtimin e Shqipërisë, delegacioni shqiptar qe në gjendje të kontaktojë bashkëshorten e Presidentit Woodroë Wilson. E për të qenë të sinqertë, edhe këtë herë diaspora jonë, shqiptarët e Kosovës dhe trojeve të tjera shqipfolëse, bashkë me miqtë tanë ndërkombëtarë nuk na lanë në baltë.

Veçse me një ndryshim minimalist në dukje, por në thelb sinjifikativ. Nqs., asokohe sytë i kishim nga Perëndimi, aspirate jonë e vetme; këto kohë jemi gjithnjë e më shumë nën trysninë e “orientit”. Sikundër edhe ekonomia jonë, e dominuar nga investime lindore: kineze (nga aeroporti te minierat), turke (komunikim, industri etj.); edhe tani që erdhi fjala te ndihmat për tërmetin, këto vende si rastësisht u treguan më të gatshme dhe bujare.

Nuk ka dhurata falas, ky është postulati që duhet ta kemi parasysh në këto ditë. Milionat, apartamentet që po na japin këto donatorë, që gjithnjë e më shumë po refuzohen dhe abandonohen nga BE-ja dhe SHBA-të mund të na sjellin kosto. Edhe historia jonë jo shumë e gjatë institucionale na ka dëshmuar se disa monedha të dhëna sot për të ngritur kokën, mund të të bëjnë të humbasësh legjitimitetin për të drejtuar.

Për ta konkretizuar këtë situatë, le të imagjinojmë si do të reagonim nqs., do shihnim makinën tonë të përplasur në mëngjes. Instinktivisht do të drejtoheshim drejt dyqanit të lagjes, ose kamerierit të barit përballë për t’i pyetur nqs. kishin parë gjë. Në këtë ecejake nëpër lagje, po qe se ai tipi problematik (i forti i lagjes) do të na vetofrohej për të na ndihmuar për të zbardhur ngjarjen, veç të uleshim bashkë për të konsumuar një kafe, me shumë gjasa do ta refuzonim ofertën e tij. Se kjo kafe e konsumuar bashkë, do të na vinte në pozita të sikletshme, kosto ku e ku më të larta se riparimi i dëmit të makinës.

E kështu, ndërtimi i lagjeve turke, arabe, donacionet disa milionëshe etj., duhet të shihet me kujdes. Sidomos kur mendon paradoksin që do të ndodhë në qytetin e Laçit; pak metra distancë ajrore mes lagjes turke dhe Kishës së Laçit (Shna Ndoji) s’duhet të na shpëtonte pa e vënë re…