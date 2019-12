Zbardhen detajet/ 45-vjeçari u qëllua 8 herë me thikë, ja çfarë e nxjerr zbuluar të riun

Detaje të tjera janë zbardhur nga krimi i ndodhur ditën e enjte në Korçë, ku 18-vjeçari vrau me thikë shtetasin Flamur Duçi.

Burimet bëjnë me dije se 45-vjeçari është goditur 8 herë me thikë në zemër dhe fytyrë, ndërsa kishte dhe djegje të shumta në trup. Prokuroria ka zbardhur detaje tronditëse nga krimi horror. Sipas organit të Akuzës, Flamur Duçi ka tentuar të heqë bluzën, në momentin që kushëriri e ka qëlluar disa herë me thikë dhe i ka vënë flakën, për ta djegur.

Gjithashtu, viktima ka rezultuar me djegie të shumta në krah dhe trup, ndërsa në dyqan dhe rrugë ka pasur gjak, por mungon thika me të cilën është kryer krimi.

Nga ana tjetër, edhe i dyshuari për krimin rezulton me lëndime në trup, çka ngre dyshimet që të ketë pasur përleshje mes tyre, para se të ndodhte krimi. Nga përgjimet ambientale të siguruara deri më tani, ka rezultuar se autori i dyshuar po përpiqet të trillojë për ngjarjen dhe të detyrojë familjarët të gënjejnë, dhe kjo ka shtuar më tepër dyshimet se ai mund të jetë vrasësi i Flamur Duçit.