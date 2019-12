Elena Lumshi: Mënyrat efektive për të parandaluar dehidratimin e lëkurës

Voltiza Duro – Një lëkurë e bukur dhe e shëndetshme kërkon një përkujdesje të veçantë ditë pas dite dhe pa neglizhuar trajtimet e ndryshme që duhet të kryhen. Por llojet e ndryshme të lëkurës, kërkojnë trajtime të ndryshme. Në një intervistë për suplementin “Life Pages” në ‘Gazeta Shqiptare’ estetistja Elena Lumshi tregon se në stinën e dimrit lëkura shfaq probleme me dehidratimin dhe këshillon përdorimin e kremrave për ditën dhe natën. Më tej ajo sqaron karakteristikat për secilin lloj lëkure dhe mënyrat specifike të trajtimit. Estetisjta thekson se është e rëndësishme të përdoret një larës në varësi të llojit të lëkurës duke e pastruar atë çdo mbrëmje dhe mëngjes kështu që bakteret dhe qelizat e vdekura të lëkurës nuk do bllokojnë poret tuaja.

Cilët janë faktorët kushtëzues që ndikojnë në mbrojtjen e lëkurës?

Lëkura është e ndërtuar nga tri shtresa: epiderma, derma dhe hipoderma. Roli mbrojtës i lëkurës është i kushtëzuar nga elasticiteti i lëkurës, sasia e ujit dhe fleksibiliteti. Për të patur një lëkurë të bukur dhe të shëndetshme është e nevojshme të kujdesemi sa me shumë për të.

Cilat janë llojet e lëkurës dhe si duhet të kujdesemi bazuar në karakteristikat e saj?

Lëkura ndahet në disa lloje dhe secila prej tyre kërkon kujdes të veçantë se si duhet të trajtohet apo mirëmbahet. Lëkurë me yndyrë e hasim në dy forma: lëkurë me pore të mëdha dhe yndyrë të rrjedhshme; si dhe lëkurë me pore të vogla dhe yndyrë pllakë. Reduktimi i sasisë së yndyrës bëhet me trajtime profesionale estetike (këshillohet shpeshtësia 1 herë në muaj). Kjo lloj lëkure krijon pika të zeza dhe akne të infektuara, ndaj këshillohet trajtim për heqjen e pikave të zeza dhe për kurimin e akneve një herë në muaj. Gjithashtu këshillohet përdorim i kremrave dhe larës posaçërisht vetëm për lëkurat me yndyrë.

Cilat janë llojet e lëkurës të predispozuara për të krijuar rrudha dhe si mund ta minimizojmë apo parandalojmë rrudhjen në një moshë të herët?

Lëkurat e thata kanë karakteristike prirjen për të krijuar rrudha pavarësisht nga mosha dhe nuk kane tendencë të krijojnë akne Këshillohet që t’i kushtohet një vëmendje e veçantë kujdesit për to pasi nuk duhet të lahen me ujë të nxehtë apo me ujë të ftohtë dhe për pastrimin e tyre duhet të përdoren pastrues specifike, si dhe nuk këshillohet të përdoret scrub me kokrriza të mëdha. Duhet të përdoren intesivisht kremra ushqyes, antirrudhë dhe hidratantë që në moshë të re në mënyrë që të shmanget formimi i rrudhave. Është e nevojshme që lëkurat e thata të trajtohen me terapi profesionale që ndihmojnë në ushqimin dhe rritjen e elasticitetit të lëkurës dhe gjithashtu duhet shmangur përdorimi i shpeshtë i make-up -it.

Po për lëkurat me ndjeshmëri të lartë dhe ato mikse çfarë mënyre trajtimi këshilloni?

Lëkurat me ndjeshmëri të lartë duhet të mbrohen dhe mos të ekspozohen shumë në diell, duke përdorur krem me filtra mbrojtës me faktor të lartë. Fytyrat me lëkurë shumë të ndjeshme kanë kapilarë dhe këshillohen terapi në mënyre profesionale dhe jo agresive. Lëkura normale është një lëkurë pa probleme dhe është e rëndësishme që të ruani nivelet e lagështisë në lëkurë dhe ta mbani të hidratuar duke përdorur një pastrues të butë, një krem hidratant të lehtë dhe krem mbrojtës sa here dilni nga shtëpia. Ndërsa lëkura mikse ose e kombinuar është tipi më i vështirë i lëkurës sepse kërkon një kombinim të produkteve. Zakonisht zona T është e yndyrshme dhe zonat e tjera të thata. Rekomandohen trajtime profesionale estetike ku në bazë të nevojës së problematikës vendoset edhe terapia e duhur për të balancuar prodhimin e yndyrës dhe hidratimin e zonave të thata.

Jemi në stinën e dimrit dhe shumë vajza e gra ankohen shpesh për një lëkurë të dehidratuar. A duhet të përdorim krem hidratant apo ndonjë preparat tjetër për të parandaluar dehidratimin?

Është e vërtetë që një nga problemet më të mëdha për lëkurën në dimër është dehidratimi. Për ta parandaluar këtë dehidratim do iu këshilloja të pini të paktën 1,5 litra gjatë gjithë ditës. Elasticiteti i lëkurës varet nga sasia e ujit. Preparatet kozmetike duhet të pengojnë avullimin e ujit dhe të ruajnë lagështinë e lëkurës. Përdorni krem dite dhe nate hidratues me përmbajtje vitaminash, koenzima Q dhe acid hialuronik të cilët janë mjaft efikasë në këtë periudhë, sepse e zbutin, rigjenerojnë dhe mbrojnë lëkurën duke parandaluar tharjen e saj dhe krijojnë një barrierë nga dëmtimet e jashtme.

Si duhet ta pastrojmë fytyrën në mënyrë që lëkura të mos humbë elasticitetin e saj?

Shumë materie në forme pluhuri, avulli apo lëngu e dëmtojnë lëkurën duke shkaktuar çrregullime të shumta, nëse nuk mirëmbahet higjiena e lëkurës gjatë ditës si dhe pas përfundimit të ditës. Ndaj është e rëndësishme të eksfoliojoni lëkurën rregullisht, të paktën një herë në javë ose dy herë në varësi të llojit të lëkurës, në mënyrë që të largoni qelizat e vdekura të lëkurës dhe papastërtitë! Përdorni një larës në varësi të llojit të lëkurës duke e pastruar atë çdo mbrëmje dhe mëngjes kështu që bakteret dhe qelizat e vdekura të lëkurës nuk do bllokojnë poret tuaja. Gjithashtu, mos harroni të mbroni lëkurën edhe gjatë periudhës së dimrit me faktor mbrojtës kundër diellit ku sugjerohen kremra me spf (mbrojtje) 30!

Cili është roli i dietës ushqimore për një lëkurë të shëndetshme?

E rëndësishme është ndjekja e një diete të ekuilibruar dhe të shëndetshme, ngrënia e ushqimit të duhur e cila mund të ndihmojë në shëndetin e lëkurës tuaj. Është i rëndësishëm konsumimi i ushqimeve dhe mbajtja e një diete të caktuar të pasura me ushqime që përmbajnë antioksidant, ushqime të pasura me Vitaminë A, E,?ushqimet e pasura me Zink, ushqimeve të pasura me Selen dhe ushqimet e pasura me Omega-3.

Duke ndjekur një dietë të tillë rrisim elasticitetin e lëkurës, luftojmë radikalet e lira, të cilat si synim shpejtojnë plakjen e organizmit dhe të lëkurës.