“Fati im i keq”/ Kejvina sqaron çfarë ka ndodhur me makinën dhe llogaritë bankare që iu sekuestrua nga Prokuroria

Në nëntor të këtij viti, Gjykata e Krimeve të Rënda i ka sekuestruar modeles Kejvina Kthella makinën, llogarinë bankare dhe celularin. Sekuestrimi u bë për llogari të hetimit lidhur me atentatin ndaj prokurorit të Durrësit Arian Ndoj.Pak ditë më vonë me kërkesë të modeles Gjykata i ktheu vetëm celularin.E pyetur rreth kësaj çështje në emisionin “Thumb On” në RTV Ora ku Kejvina ishte e ftuar ajo pati këtë koment:

Fatma Haxhialiu: Është e vërtetë që t’i kanë bllokuar të gjitha kartat, makinën, të kanë nxjerrë nga shtëpia?

Kejvina Kthella: Unë shtëpinë time e kam akoma shyqyr zotit dhe do e kem gjithmonë sepse unë nuk kam lidhje me asgjë. Fati im i keq është që unë njihem dhe e kanë përdorur emrin tim në shumë raste. Kartat i kam, makinën e kam në emrin tim dhe është blerë nga banka ime. Me duket banale të flas për sendet e mia dhe jetën private. Kam qejf që njerëzit të më njohin si Kejvina.