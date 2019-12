“Kemi 7 prioritete, në janar kalojmë ligjin anti-KÇK ”/ Rama: Brenda pranverës nisim punën për ndërtimin e banesave të reja

Pas mbledhjes me ministrat në Durrës, kryeministri Edi Rama ka dhënë një konferencë për mediat.

Rama u shpreh se brenda pranverës do të nisë puna për ndërtimin e banesave, ku do të jetojnë familjet që sot janë me qera.

Ndër të tjera, kryeministri tha se viti i ri do të nisë me miratimin e ligjit kundër KÇK-së.

“Ne kishim mbledhjen e fund-vitit dhe ne bëmë një rezyme të punës së bërë dhe u fokusuam edhe në prioritetet e punëve në vazhdim. Besoj se kemi plan solid për të nisur procesin e rindërtimit. Objektivi ynë që brenda pranverës të jetë nisur gjithçka dhe për 6 muaj, një pjesë e madhe e atyre që janë në banesa individuale, të jenë sistemuar me shtëpi të re.

Ndërsa, për ata që do të vendosen në komplekse, do të qëndrojnë derisa këto qyteza të ndërtohen. Menjëherë në janar do të implementojmë 7 prioritete, si dhe do të nisim ligjin kundër-KCK dhe do nisim edhe punën për kampusin universitar, që do të nisë QS, Akademinë e Sigurisë dhe Akademinë e Arteve”, tha Rama.