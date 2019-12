KËRKOI SHEMBJEN E TEATRIT/ Laert Vasili: Më dhunuan tek teatri, Aleanca: Ia dorëzuam policisë se grisi posterin

Aktori Laert Vasili që prej dy vitesh kërkon shembjen e Teatrit Kombëtar përmes një videoje dhe një fotoje ku duket i shtrirë në spital pretendon se është dhunuar nga aktorët që mbrojnë teatrin në oborrin e teatrit që ata ruajnë. Nëse do të ishte e vërtetë është hera e tretë në pak vite që ai dhunohet fizikisht në Tiranë natën. Megjithëkëtë një një komunikatë për mediat dhe autoritetet, artistët Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit sqarojnë se ia kanë dorëzuar Vasilin policisë pasi ai ka tentuar të grisë banderolën “Monument Kulture. Mbrohet nga populli”- që është prej dy vitesh para teatrit. Artistët thonë se ia kanë dorëzuar Vasilin policisë.

POSTIMI I VASILIT

“Aleanca e Rehatit”, këta uzurpatorë të pronës publike, në këto çaste pasi më dhunuan fizikisht me në krye z.Robert Budina i cili më futi thonjtë në grykë dhe duke më sharë me libër shtëpie u përpoqën të bëjnë lajm për të dalë nga anonimati i jashtëligjshmërisë!

Një turp e faqe e zezë që ndodh në mes të kryeqytetit nga njerëz të dhunshëm që duan të kthejnë ‘97 në Art! Dhuna dhe çdo formë tjetër e jasthëligjshme do të përballet me drejtësinç!

P.s Haram ato 10 milionë që njerëzit e mi ju kanë sponsorizuar për filmat tuaj z. Budina! Bukëshkalë!

POSTIMI I ALEANCËS

Komunikatë

Drejtuar: Autoriteteve që garantojnë Rendin Publik, mediave, publikut të gjerë:

Të dashur miq e mbështetës, në pamundësi për t’iu afruar godinës së Teatrit Kombëtar dhe atij Kombëtar-Eksperimental, pushteti po kërkon pretekst pas preteksti për të gjetur arsye që të godasë individualisht me manovra të inskenuara gjithsecilin prej aktivistëve të Aleancës, në mënyrë që t’i hapin rrugë ndërhyrjes së policisë në Teatër, aty ku pas 24 Korrikut, janë luajtur mbi 50 shfaqje dhe ku po bëjnë vizitë rregullisht trupat teatrore më të mira europiane.

Pikërisht kur aktivistët e Aleancës po përcillnin trupën teatrore austriake pas përfundimit të shfaqjes “Acar” që ata dhanë në kuadër të Festivalit për Mbrojtjen e Teatrit, një i ashtuquajtur aktor, për të cilin na ishte sinjalizuar se në orët e para të datës 20 Dhjetor, kishte grisur posterat e ekspozitës së Avni Delvinës të ngjitur në hyrjen e teatrit, vjen për herë të dytë më 22 dhjetor rreth orës 2.00 të natës për të shklyer me duar banderolën e Aleancës, kumtin tonë të protestës “Monument Kulture, Mbrohet nga Populli”.

Aktori për identitetin e të cilit nuk ka më asnjë dyshim, pasi dje e zumë gafil dhe me kameran ndezur, quhet Laert Vasili. Ai filloi të provokojë duke thirrur me emër kolegë, aktorë, duke u improvizuar me lojë të shëmtuar aktoriale si viktimë dhe i dhunuar. Autorësinë e tij tani e kemi të konfirmuar për të dyja rastet: në datë 20 ai është parë nga roja e godinës dhe një nga aktivistët, dhe mbrëmë është zënë gafil.

Theksojmë se autori në fjalë i kapur gafil në akt vandalizmi, nuk është dhunuar, por është tentuar të mbahet aty, për t’ia dorëzuar forcave të policë.

E gjitha kjo është e dokumentuar me video, ndërkohë që videoja e autorit të vandalizmit është e prerë, sepse mesa duket i ka dalë jashtë skenarit.

Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit e dënon këtë akt të shëmtuar provokimi dhe vandalizmi nga dikush që “rastësisht”, brenda tri netësh i ra rruga te sheshi i Teatrit, kur në dy vite nuk është dukur ndonjëherë.

Ky akt nuk është fare i izoluar, por është pjesë e një fushate e mirëmenduar për të shpikur pretekste me qëllim goditjen e secilit prej aktivistëve të Aleancës dhe ngritjen e skenarëve për të futur policë në Teatër.

U bëjmë thirrje autoriteteve të reagojnë me urgjencë. Autorin e kanë parë disa persona në flagrancë e sipër, akti i vandalizmit është i përsëritur, rojet e sigurisë së godinës kane patur kontakt direkt me të, dhe aty ka me dhjetëra kamera sigurie që e vërtetojnë versionin tonë.

Të gjithë materialet tona filmike i vëmë në dispozicion të autoriteteve, për të sqaruar gjithçka.

Vigjilenca jonë 2-vjeçare në mbrotje të Teatrit na ka stërvitur mirë që mos të biem pre e provokimeve të rëndomta.

U bëjmë thirrje mediave që të mos vënë tituj bombastikë për të shtuar klikimet, por të tregojnë profesionalizëm në administrimin e fakteve, ushqyer nga disa burime :

1. Aktet e vandalizmit janë të provuara nga disa burime, autori dihet me siguri.

2. Provokimi erdhi nga jashtë, në mënyrë të qëllimshme.

3. Autori nuk është dhunuar, por i është dorëzuar forcave të policisë.

Për këtë të vërtetë si njerëz të angazhuar në këtë kauzë, ku qytetarët kanë sytë dhe zemrën, mbajmë pergjegjësi të plotë.

Ne nuk e tradhëtojmë besimin e tyre.

Fotot si më poshtë ilustrojnë në rend kronologjik vandalizmin e datës 19 dhe datës 21 nga i njëjti autor.