Kurat natyrale për të qetësuar dhimbjet e këmbëve

Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek njerëz të të gjitha grupmoshave. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë me ndjesinë e dhimbjes së padurueshme. Dhimbja mund të prekë të dyja këmbët dhe shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë. Shkaktarë të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti, variçet dhe dëmtimet nervore. Më poshtë do të gjeni të listuara, kurat natyrale që lehtësojnë dhimbjen, të cilat mund t’i përdorni në kushtet e shtëpisë.

Kompresat e ftohta

Mbështillni disa kuba akulli në një peshqir të hollë dhe vendosini në zonën e dhimbjes për 10-15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t’i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t’i vendosni disa herë në ditë. Akulli nuk duhet vendosur direkt në lëkurë.

Masazhet

Masazh nxit shërimin e shpejtë të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë 10 minutësh sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh mund të përdorni vaj ulliri ose vaj arre kokosi.

Uthulla e mollës

Uthulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe largon toksinat e akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla ofron kalium, kalçium dhe minerale të tjera mirëbërëse. Mbajini këmbët në një vaskë ose legen të mbushur me ujë dhe me pak uthull për të paktën 30 minuta.

Një kurë tjetër është me uthull molle dhe mjaltë. Përzieni një ose dy lugë gjelle me uthull molle të pafiltruar në një gotë me ujë të ngrohtë dhe pak mjaltë. Pijeni këtë lëng dy herë në ditë.

Xhenxhefili

Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon dhimbjen e këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbën dy ose tre herë në ditë. Pini çaj xhenxhefili me limon dhe mjaltë dy ose tre herë në ditë. Kujdes me xhenxhefilin, mos e teproni sepse hollon gjakun.

Limoni

Kjo agrume është e pasur me antioksidantë që lehtësojnë dhimbjen dhe ekuilibrojnë pehashin në organizëm. Përdorni lëng limoni për masazh ose pini ujë me limon dhe mjaltë dy herë në ditë.

Vitamina D

Kjo vitaminë rregullon funksionin e kalçiumit dhe fosforit, dy minerale thelbësore për nervat dhe muskujt. Shijoni rrezet e para të mëngjesit çdo ditë për 10 deri në 15 minuta.

Kaliumi

Mungesa e kaliumit shkakton dhimbje të këmbëve dhe dehidratim.

Konsumoni më shumë me patate të ëmbël, banane, kumbulla, rrush të thatë dhe lëng domate për të marrë më shumë kalium. Pini dy ose tre filxhanë me çaj mali ose çaj jeshil çdo ditë. Mbani nën kontroll tensionin e gjakut dhe kolesterolin. Mos pini alkol apo duhan. Bëni ushtrime të lehta fizike për 10 minuta në ditë.