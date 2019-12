Luljeta “ Ylli Polar ” që ndriçoi mendjet e shqiptarëve

Të gjithë përjetuam shumë rendë, me ankth tërmetin 6.4 Rihter të 26 nëntorit, me tronditjet me viktimat, me shkatërrimet e pallateve, shtëpive të banimit, objekteve social kulturore, përjetuam tmerrin e traumën psikologjike, që u ngulit thellë në kokat e shqiptarëve.

Me këtë rast shpreh ngushëllimet më të thella familjeve të viktimave, që humbën jetën në këtë tragjedi natyrore dhe me shpresën, që të mos kemi më dhimbje të tilla në Shqipërinë tonë të bukur, në atdheun tonë të dashur.

Krahas viktimave njerëzore, shkatërrimeve në komunitet në qarqet Durrës, Tiranë, Lezhë u krijua një gjendje tronditëse e traumatizuar e njerëzve, një panik i paparë. Çdo natë njerëzit dilnin nga pallatet në oborre, në rrugë, në makina shikonin njëri tjetrin, nuk flisnin, drejtonin sytë nga qielli i zymtë duke u lutur në Zot.

Një solidaritet mbarëkombëtar. Solidariteti në Shqipëri eshtë traditë. Edhe pukjanët po kontribuojnë aq sa munden për të prekurit nga termeti. Shumë profesorë të gjeoshkencave, psikologë, sociologë, gazetarë dilnin në ekranet e televizioneve për të shpjeguar dukuritë natyrore veçanërisht tërmetet, dukuritë psikologjike, me synimin qetësimin e njerëzve, këta vështirë të bindeshin.

Pas pak ditësh, me 30 nëntor u ftua në televizionin News 24 në, emisionin “KJO JAVE” znj. Luljeta Bozo në një intervistë për publikun e gjerë, kuptohet tërmeti, një personazh jo mediatik.

Pedagogia, inxhiniere ndërtimi, me përvojë mbi katër dekada, përballë gazetares Nersida Tufa, kthente përgjigjet, shkurt, saktë, me kompetencë profesionale.

Të gjithë u ngulëm përballë ekranit të vogël, duke e dëgjuar këtë njeri me mendje të zgjuar, me zemër të madhe, me aftësi argumentuese e bindëse, duke qetësuar njerëzit.

Ajo u shfaq si “ Ylli Polar“ që ndriçoi qiellin e errët, mjegullnajën e zymtë që sundonte në hapësirën tonë natyrore e mendore. Në telefonin celular të gazetares Tufa vinin me dhjetëra e qindra pyetje e mesazhe nga banorë të prekur nga tërmeti. Njeri thoshte jam banor në zonën e Kënetës, tjetri jam banor në pallatin X në Durrës, dikush tjetër pyeste nga Thumana apo Laçi. Shumë pyetje vinin nga Tirana, jam në pallatet e vjetra në Kombinat, pyete Linditën çfarë din për pallatet e reja tek Liqeni i Thatë, po pallatet e reja në Bllok, të tjerë pyesnin për banesat në Kodër Kamzë, në Breg Lumi, tek Fresku etj.

Profesoresha kthente përgjigje shumë të sakta, i njihte objektet në detaje po kështu edhe vendndodhjet e tyre, formacionet tokësore.

Me përgjigjet e saj shpjegonte thjeshtë, bukur me gjuhë të ëmbël, bindëse për çdo qytetar.

Minutazhi i planifikuar në emision ishte 30 minuta, por regjia televizive I dha kohën e mjaftueshme, 1 orë e gjysmë. Ne shikuesve na u duk sa 10 minuta.

Biseda e saj e thjeshtë, e saktë, e ëmbël, qetësoi shumë mendjet e shqiptarëve të tronditur, të hutuar e të stresuar. Shpjegonte në mënyrë shkencore se e keqja e madhe ka kaluar. Ditët në vijim do të kemi prapë tërmete, por me amplitudë me të vogël në renie 5, 4, 3…

Profesoreshë Luljeta nuk u mjaftua me kaq, që të nesërmen zbriti në terren, pranë njerëzve, pranë objekteve te dëmtuara në Durrës.

Njerëzit nuk hynin në objektet, në shtëpi nga frika. Ajo së bashku me një grup inxhinierësh të aftë ju shpjegonte se cilët pallate janë të sigurtë dhe mund të hyni brenda, ndërsa ndonjë tjetër që nuk I plotëson kushtet sidomos ato që janë të dëmtuar në strukturë nuk janë të banueshëm.

Sot të gjithë shprehin respekt dhe mirënjohje për zonjën Luljeta Bozo. Unë jam një ndër ata që nuk e kam njohur më parë, por që na imponoi respekt të pakufizuar. Në vazhdim bashkohem me mendimin se kjo grua, zonjë e vërtetë, fisnike, kjo nënë me zemër të madhe, kjo intelektuale e spikatur, inxhiniere e aftë në fushën e ndërtimit, që dha kontribut të çmuar në komunitet në këto ditë të vështira që krijoi tërmeti, kush mund të jetë gruaja e vitit 2019 përveç Luljeta Bozo.

Do të kisha shumë dëshirë që zonja Luljeta Bozo një ditë jo të largët të vizitonte Pukën. Jo për tërmetin, se në rajonin e Pukës nuk pati pasoja të rënda, lëkundje pati, por dëmtime të lehta.

Ajo të vijë në Pukë për të takuar njerëz të interesuar për zhvillimin e zonës, pushtetarë vendor, eko-turist intelektual etj., të zhvillojë biseda të thjeshta, të vëzhgojë nga afër zonën urbane e atë rurale, qytetet Pukë e Fushë-Arrëz, fshatrat turistik Kryezi e Qelëz, si dhe Qerretin, Gjegjanin, Iballën, Bregun e Drinit etj.

Të shohë nga afër resurset natyrore e humane që ofron treva si mineralet, pyjet, burimet ujore, bimët mjekësore, po kështu të njihet me kulturën, traditën, historinë etj., e pastaj të japë mendime, ide e një vizion të qartë për zhvillimin hapësinor e planifikimin e territorit.

Në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, trevën e Pukës e vizitoi disa herë Miss Edith Durham, e cila njohu e evidentoi traditat, historinë, kulturën e malësorëve të kësaj ane. Në fund të shekullit, në vitin 1992, qytetin e Pukës e vizitoi Nënë Tereza, e cila dha mesazhin e paqes, dashurisë e besimit në Zot. Ajo bekoi, Pukën e pukjanët. Ndërsa në shekullin e ri, duke e vizituar ish-rrethin e Pukës (Bashkia Pukë e Fushë-Arrëz) zonja Luljeta Bozo, është një shans për Pukjanët, është respekt, një vizion për të ardhmen.

Mendimet e vyera të saj janë të çmuara për ne si dhe motivojnë shumë pukjanë që kanë lëvizur edhe në Këneta Durrës, që të investojnë në vendlindjen e tyre, të riparojnë shtëpitë, të sistemojnë tokat e të vënë bagëtitë sipas traditës. Eksperienca nuk mungon, shumë biznesmenë pukjanë kanë investuar, kanë restauruar kullat e të pareve duke i kthyer në rezidenca turistike si në Pukë, Kryezi, Dardhë etj. Nga ana tjetër të lehtësohet numri i popullsisë në zonën Lezhë-Tiranë-Durrës pasi ajo preket nga lëvizjet sizmike, përmbytjet etj. Durrësi nuk mund të përballojë gjithë atë popullsi. Tërmetet shkatërrimtare i ka të njohur në shekuj.

Treva e Pukës nuk është një zone që ka lëvizje sizmike me amplitude të lartë, është zone e mirfilltë e banueshme, trevë e banuar që në lashtësi.

Një mik i imi më thoshte me herët se malet e Pukës nuk tunden ( Krrabi, Munella, Terbuni, Kunorë Dardhë )

Në mbyllje të këtij shkrimi, në emër të shoqatës Eko-Turistike Pukë, i propozoj Presidentit te Republikës, që zonja Luljeta Bozo të vlerësohet me një titull të lartë nderi për kontributin e shquar ndër vite e veçanërisht për kontributin e spikatur dhënë në ditët e vështira të tërmetit 26 nëntor 2019.

Kryetari i Shoqatës Eko-Turistike Pukë