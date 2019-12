“Mirë që s’e fitoi ajo tjetra”, Arian Çani ka një mesazh për Vera Grabockën: E shpëtoi fytyrën, ndryshe do ishte skandal…

Gazetari Arian Çani komenton fituesen e Festivalit të Këngës, dhe ironizon me zërat se vendi i parë ishte paracaktuar.

Çani vlerëson këngëtaren Arilena Ara, e cila rrëmbeu vendin e parë, me një diferencë të vogël pikësh, dhe thotë se producentja, vera Grabocka “shpëtoi fytyrën”, pasi nuk e mori çmimin “ajo tjetra”, duke iu referuar Elvana Gjatës.

“Mora vesh që fituese u shpall Arilena. Bravo. Te paktën Grabua e shpëtojë fytyrën. Se ndryshe do ishte skandal. Bravo Arilena. Super këngëtare. Shyqyr që s’e mori ajo tjetra se do ishte turp i madh. Grabua u tregua e kujdesshme dhe anulloi fituesen që përflitej me kohë”, shkruan Çani në rrjetet sociale.