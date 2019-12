Rihapen Studimet e Doktoraturës pas pesë vitesh, vështirësohen kriteret për të fituar titullin

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka vendosur të rihapë Studimet e Doktoraturës pas pesë vitesh pezullim. Masa drastike e pezullimit ishte marrë me qëllim rritjen e cilësisë akadamike, ndërsa së fundmi MASR ka vendosur përmes një VKM që të rikthejë mundësië që studentët të vazhdojnë rrugën për t’u bërë doktorantë.

Në këtë VKM përcaktohet qartw se udheheqwsit shkencor do të ketë një numër më të kufizura doktorantwsh nga pesë ose shtatë kandidatë që ishte në tre doktorantë pavarësisht nëse udhëheqësi shkencor është i angazhuar me kohë të pjesshme në universitet.

Një profesor do të udhëheqë jo më shumë se tre doktorantë ndërsa ata ata qe mbajnë tiutullin profesor i acocuar do të udhëheqin jo më shumë se dy doktorantë. Po ashtu një tjetër kriter i ndryshuar është zgjerimi i gamës së titujve të revistave shkencore ku doktorantet do te duhet të publikojne botimet e tyre. Është bërë zëvëndësimi i publikimeve nga “Tomson Reuters” ku doktorantët ishin të detyruar më parë të botonin në revistat nderkombetare me faktor impakti vetëm në këtë kategori kurse tashmë kandidatet per te përfituar gradën shkencore do munden të publikojnë edhe në “Journal Ctitations Reports” ose dhe ne Scopus. Kandidati duhet te botoje së paku, shtatë artikuj shkencorë, të botuar në revista shkencore, brenda vendit ose ndërkombëtare të indeksuara.

Ky vendim i ri i Keshillit te Ministrave i hap rrugë edhe procesit të dhënies së titujve dhe gradave për të gjitha universitetet qoftë publike apo private të cilat plotësojnë kriteret e të qënit universitet dhe që kanë të përfshirë detyrimisht edhe programin e ciklit të tretë doktoral. Studimet e Doktoraturës, janë niveli më i lartë i formimit akademik të kërkuesit shkencor, por sipas Ministrisë së Arsimit, nga kontrollet e kryera gjatë viteve te kaluara asnjë institucion arsimor nuk garantonte cilësinë akademike duke tejkaluar disa here numrin e doktoranteve per profesor duke sjelle nje renie te forte te cilesise se formimit te tyre dhe nxjerre ne pah doktor shkencash me formim te cunguar akademik. Masa drastike e bllokimit të Doktoraturave prej pesë vitesh sipas Ministrisë së Arsimit është bere me qëllim rritjen e cilësisë ne universitetet publike dhe private.