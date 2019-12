Arilena Ara ka diçka për të thënë pas fitores së festivalit: “Kam qarë dhe kam qeshur”

Këngëtarja Arilena Ara fitoi çmimin e parë në “Festivalin e RTSH-së´´ me këngën e titulluar “Shaj´´. Këngë kjo që do të na përfaqësojë në Eurovision.

Fitorja e Arilenës dhe çmimi i dytë i Elvana Gjatës solli shumë reagime dhe komente të cilat u diskutuan gjatë në media.

Dy ditë pas fitores, Arilena ka reagur me anë të një postimi në “Instagram´´. Këngëtarja ka postuar një video nga momenti ku ngren kupën e shfaqet me sytë e përlotur. Bashkangjitur video-s ajo shkruan se me këtë këngë ka qarë dhe ka qeshur.

“Me këtë këngë kam qarë dhe kam qeshur”, shkruan Arilena, ndonëse ka lënë të nëkuptohet çfarë mendon ajo për situatën e krijuar këto ditë.