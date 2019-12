Emrat/ Shkarkimi i Besnik Muçit, Presidenti Meta shpall kandidatët për Gjykatën Kushtetuese

Institucioni i Presidentit të Republkës ka shpallur ditën e sotme emrat e 10 aplikantëve për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese,pas shkarkimit nga KPA të gjyqtarit Besnik Muçi.

Lista së bashku me dokumentacionin e dorëzuar do të përcillen menjëherë pranë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për verifikim dhe vlerësim sipas ligjit.

Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton se:

Pas përfundimit të afatit të aplikimit për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese, “Vakancë e parakohshme”, e krijuar për shkak të përfundimit përpara kohe të mandatit të ish-gjyqtarit, zotit Besnik Muçi, procedurë kjo e rishpallur me Dekretin nr. 11364, datë 22.11.2019, të Presidentit të Republikës, rezulton se kanë aplikuar shtetasit e mëposhtëm:

Zoti Altin Binaj Zoti Artan Spahiu Zoti Dedë Kasneci Zoti Eugen Papandile Zoti Gentian Mete Zoti Sergjio Mazreku Zoti Sinan Tafaj Zonja Sonila Bejtja Zoti Shaqir Hasanaj Zonja Zhaklina Peto

Kujtojmë sa pas heqjes së emrit të Besnik Muçit nga Gjykata Kushtetuese nga faqja zyrtare i cili u shkarkua dje nga KPA pas takimit që ai pati me Metën, në zyrën e kreut të shtetit, ka njoftuar presidentin Meta për vendin e ri vakant, duke pranuar vendimin e KPA-së.

Muçi kishte kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që të merrej një vendim lidhur me fatin e mandatit të tij, pasi sipas gjyqtarit KPA nuk kishte rol vendimarrës mbi anëtarët e Kushtetueses.

Besnik Muçi u shkarkua dje nga KPA, si prokuror, duke u përjashtuar për 15 vite nga sistemi i drejtësisë, por sipas tij ai nuk mund të largohet nga Gjykata Kushtetuese, pa një vendim të këtij organi.