Eriona Rushiti: Edicioni i 58-të i këngës në RTSH, zhvillohet vitin e ardhshëm

Eriona Rushiti* – Askush nuk i ka bërë më shumë dëm festivalit sesa një dyshe që kërkonte me ngulm festivalin e RTSH-së. Ishte dyshja Vejsiu-Grabocka që gjatë kohës që zhvillohej Eurovisioni në Tel Aviv, e që ishin “ndërgjegjësuar” se pjesëmarrja e tyre në Eurosong do të bënte më shumë bujë mediatike e financiare, sesa spektaklet e tyre në KLAN, ia mësyn në RTSH. I gjetën fijet e duhura me mënyrat e tyre dhe e morën PO-në fatkeqe. Pak ditë pas kthimit nga Izraeli e mësova që kjo dyshe kishte filluar nga puna.

Qëllimi i tyre, në fakt, nuk ishte festivali i këngës, por dërgimi i Arilena Arrës ne Eurovision, sepse nuk donin një lavdi vetëm brenda Shqipërisë, por më tepër se aq. Qëndruan të dyja të fshehura deri në momentin që RTSH-ja shpalli datat (si zakonisht) të pranimit të këngëve. Më tej kjo datë u shty, sepse Vera ende nuk kishte arritur të merrte dakordësinë e këngëtarëve pjesëmarrës. Në kokën e saj ishin të qarta netët e festivalit. “Më duhet publik dhe zhurmë, nuk më intereson krijimtaria, por “buja”. Kush është sot në treg? Kush më bën punë për të tërhequr audiencë? Ja të shohim njëherë këta të “Maratonës Popullore” që mbledhin turmat nëpër sheshe. Pastaj po dal njëherë andej nga këngëtarët e mi korçarë. Le të bëjmë një ujdi me këngëtaren më “in” të momentit Elvanën, se na duhet përballë Arilenës. Po i premtoj që do e marrësh ti festivalin e pastaj “e hedh në kosh”. E kështu me ca emra të konfirmuar (disa që këndojnë nëpër dasma, disa nëpër klube e ndonjë të ri të talentuar për të maskuar maskaradën e radhës) vjen data e mbledhjes së jurisë seleksionuese të këngëve. Me një listë në xhep të këngëtarëve që i kishin thënë ‘PO’ Verës, zgjedh jurinë që mund t’ia mbulonte pak a shumë intrigën. Por as ata nuk mundën, sepse edhe ata dolën me listën e Verës, pra vetëm me emra këngëtarësh e jo me këngë të seleksionuara (as tituj, as autorë). Menjëherë pas këtij veprimi një grup krijuesish e këngëtarësh (edhe unë midis tyre) dorëzuam një kërkesë pranë drejtorisë së RTSH-së për të na njohur më krijimtarinë fituese, e jo me emra këngëtarësh që dukej se ç’krijimtari do sillnin. Kërkuam rregulloren e festivalit dhe mënyrën sesi janë përzgjedhur këngët. Edhe sot, në këtë moment, ende nuk kemi marrë përgjigje.

Me siguri Vera e këngëtarët ishin në bisedime e sipër me kompozitorët, sepse këngët e përzgjedhura nuk ishin gati. Ato ditë kam biseduar me disa nga këngëtarët dhe më thoshin na ka ftuar Vera, por këngët nuk i kemi. Të gjithë këta të shkretët nuk e kuptonin që Vera e kishte të qartë planin e saj: “Të çoj Arilenën në Eurosong”. Por Arilena nuk bashkëpunon me askënd tjetër përveç se me Darkon. Atëherë si do e zgjidhim? Le ta hapim gjoja festivalin e të hyjnë edhe autorë të huaj, se nuk kemi sesi e justifikojmë praninë e Darkos. Do ia prishim mendjen drejtorit të RTSH- së, Thoma Gëllçit. E çfarë pastaj se festivali ka një themel të tij krijimtarinë shqiptare? Në fakt, festivali duhet të ketë një status institucional me parimet bazë të tij, të pacenueshme, e pastaj një rregullore teknike mbi datat e festivalit dhe mënyrën e organizimit. Mesa kuptoj Festivali i RTSH-së nuk ka status me boshtin e tij, me pikat e paprekshme, me orientimet e qëllimet e tij, por vetëm një rregullore që mesa duket u ndryshuaka lehtësisht duke cenuar edhe trashëgiminë e tij, atë kombëtare.

Mesa duket drejtuesi i RTSH- së u thye dhe e hapi derën për herë të parë edhe për autorë të huaj që të krijonin këngë shqiptare. Dhe sapo kjo derë u hap, Vera tha: E pse të mos vijnë edhe me dy ose tri këngë këta? Ditët kalonin dhe pasi lista e këngëtarëve “ajo e përzgjedhura” nga juria seleksionuese ishte ok, po sajoheshin ca këngë. Edhe pse e dija që disa nga këngëtarët nuk mund t’i kalonin limitet e tyre , kur këngët u hodhën në youtub pësova shok. Si ka mundësi që vetëm ardhja e Verës në festival mund të shkaktojë kaq shumë dëm? Ku po shkohej me ato këngë? Gjysma turbo-folk, disa plagjiatura, ca naive fare, shumë “kantautorë” dhe ndonjë këngë që mund të çohej deri në fund. Por emrat që mbushin sallën i kishim ama. Një nga pikëpyetjet më të mëdha për ata që nuk e njohin mendjen djallëzore të Verës ishte: Po si e morën vesh autorët e huaj që rregullat e festivalit ishin prishur e ata mund të merrnin pjesë? Se rregullorja akoma nuk ishte publikuar. Ajo ditë ishte vërtet shokuese. E kam dashur dhe do ta dua festivalin, sepse jemi rritur me të, por një amatorizëm e banalitet të tillë artistik nuk më kishin dëgjuar veshët deri më sot (vetëm me 3 ose përjashtime). I dëgjova për herë të dytë për të kuptuar çfarë ndodhte me tekstet. Një tmerr i vërtetë!

Pasi u shfaqën këngët, plani i Verës për “fituesen” po lëkundej. Nuk e priste që Elvana të kishte aq shumë fansa e klikime. Ndërkohë drejtoria e RTSH-së kishte kohë që kishte planifikuar një juri të huaj. Dhe kjo aspak e drejtë. Pavarësisht diskutimeve të çdo viti për juritë shqiptare të korruptuara, prania e jurisë së huaj nuk do e shpëtonte dot katrahurën me këngët e sajuara. Festivali ynë nuk mund të vlerësohet nga njerëz që nuk e njohin as muzikën e as fjalën shqipe. Por për Verën kjo nuk kishte rëndësi, asaj po i dilte situata nga duart (me Elvanën). Kështu që mendoi tjetër gjë. Më duhet të fus në juri dy anëtarë shqiptarë (mundësisht nga Korça) që të prishin pikët e fitueses. Dhe kështu ndodhi. Ditën që do të fillonte festivali, nga tre anëtarë jurie, u bënë pesë.

Nuk dua të merrem me shown e Alketës dhe të ftuarit e saj “konkurrentët e festivalit në garë”, se nuk mbeti i madh e i vogël pa shkruar për neverinë e delirit të dyshes Vejsiu- Grabocka, por dua të them që në fund Vera e arriti qëllimin e saj fillestar. Arilena me Darkon në Eurovision.

Si? Nuk kishte festival? Nuk kishte autorë shqiptarë? Do të prezantohemi me krijimin e një maqedonasi? E po pastaj? Zhurmë kishte. Sponsorë plot. Arilena fitoi. Tani më shihni në Rotterdam.

Ndërsa për shumicën nga ne është mirë që ta fshijmë numrin 58, si edicion i këtij festivali. Le ta konsiderojmë buxhetin e RTSH-së të shkuar dëm e në funksion të Verës, të harrojmë që arritën të futen autorë të huaj dhe vitin tjetër të zhvillojmë Edicionin e 58- të të Këngës në RTSH.

*Kompozitore