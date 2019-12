Kartolinë e pazakontë për Krishtlindje, 6 vjeçarja zbulon mesazhin shokues të të burgosurve

“Tesco” pezulloi prodhimin e kartolinave të Krishtlindjeve për bamirësi në një fabrikë në Kinë pasi një vajzë gjashtëvjeçare nga Londra gjeti brenda njërës prej tyre një mesazh nga punëtorët, që duket se trajtoheshin si “skllevër”.

Shënimi, i gjetur nga Florence Widdicombe, u tregua se ishte shkruar nga të burgosurit në Shanghai. Aty theksohej se ata ishin “të detyruar të punonin kundër vullnetit të tyre”.

“Ne jemi të burgosur të huaj në burgun e Kinës Shanghai Qingpu”, shkruhej në anglisht, me shkronja kapitale. “Të detyruar të punojmë kundër vullnetit tonë. Ju lutemi na ndihmoni dhe njoftoni organizatën e të drejtave të njeriut.”

Supermarketi gjigant sqaroi se do ta hiqte nga lista e tij furnizuesen e kartolinave, Zhejiang Yunguang Printime, nëse konstatohej se kishte përdorur punën e të dënuarve me burg.

Florence ishte duke i shkruar kartolina Krishtlindjesh shokëve të saj të shkollës, kur zbuloi se njëra prej tyre – në të cilën shfaqej një kotele me një kapelë të babagjyshit, ishte tashmë e shkruar brenda. Aty shkruhej me shkronja kapitale se ishin një grup të huajsh të burgosur në burgun e Shangait, Qingpu, e që ishin të detyruar të punonin kundër dëshirës së tyre. Sipas letrës personi që do të gjente mesazhin, i kërkohej të kontaktonte Peter Humphrey, një gazetar britanik, i cili ka qenë dhe vetë i burgosur atje katër vite më parë.

Babai i Firences arriti te Humphrey, i cili më pas shkroi për mesazhin dhe kushtet e jetesës në burgun në The Sunday Times.

“Që atëherë kam kontaktuar me disa anëtarë të një rrjeti joformal të ish të burgosurve që me shaka i referohemi si Shoqata e Nxënësve të Burgjeve Qingpu. Disa prej tyre konfirmuan se të burgosurit në njësinë e të burgosurve të huaj janë duke u detyruar të bëjnë punë të ndryshme.

Kompania kineze ndërkohë mohon të ketë detyruar të burgosurit të punojnë për të.

“Ne u bëmë të vetëdijshëm për këtë kur disa media të huaja na kontaktuan. Asnjëherë nuk kemi bërë një gjë të tillë,” tha Zhejiang Yunguang Printing për Global Times. “Pse përfshihet emri i kompanisë sonë? A kanë ndonjë dëshmi për këtë?

“Unë mund të them me përgjegjësi, sipas organeve përkatëse, se burgu në Shanghai Qingpu nuk detyron që të burgosurit e huaj të punojnë,” tha një zëdhënës për Ministrinë e Jashtme të Kinës, Geng Shuang, në një konferencë shtypi të hënën, sipas Reuters.

Zëdhënësi e hodhi poshtë çështjen si “një farsë” të krijuar nga Humphrey./abc.news