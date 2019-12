Mbretëresha uron Krishlindjet/ Mbi tryezë mungojnë fotot e Princ Harry, Meghan dhe natyrisht e Princ Andrew

Mbretëresha Elisabet ka uruar edhe këtë vit Krishlindjet. Duke iu drejtuar qytetarëve të saj, ajo ka folur për vështirësitë që ka pasur ky vit. Ndër të tjera Mbretëresha tha se me ‘hapa të vegjël’ mund të kapërcejnë vështirësitë pas vitit të trazuar për familjen Mbretërore dhe kombin. Princi Philip u përball me një hetim policie për një aksident automobilistik, Princi Harry pranoi tensionet në marrëdhëniet e tij me vëllanë e tij të madh William, dhe gruaja e Harry Meghan pranoi se ajo po luftonte me jetën e saj të re.

Dhe Princi Andrew kishte një intervistë katastrofale në BBC Newsnight për miqësinë me pedofilin Jeffrey Epstein. Duke iu drejtuar një 12 muajsh të trazuar në të cilin Princi Andreë u detyrua të hiqte dorë nga detyrat publike, ajo do të thotë ‘hapa të vegjël’ mund të kapërcejnë vështirësitë dhe ndarjen.

“Rruga, natyrisht, nuk është gjithmonë e qetë, dhe ndonjëherë mund të jetë ndjerë herë pas here këtë vit, por hapa të vegjël mund të bëjnë një botë ndryshimesh.”. Komentet besohet se janë referenca e saj e parë publike për trazirat me të cilat përballet familja e saj këtë vit. Ashtu si u vu re mbi tryezën e saj, mungonin fotot e Princ Harry, bashkëshortes së tij, Meghan dhe natyrisht të Princ Andrew.