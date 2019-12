PRAPASKENAT/ Arilena mund Elvanën, muzika e një maqedonasi përfaqëson Shqipërinë

Fatmira Nikolli – Festivali i sivjetshëm i Këngës në RTSH u parapri nga akuza publike e kompozitores Diana Ziu, për mungesë transparence në përzgjedhjen e këngëve që morën pjesë në konkurrim.

Dy ditë para festivalit, “Albator” një grupim kompozitorësh shqiptarë, doli publikisht kundër festivalit duke denoncuar thyerjen e rregullores me pranimin e kompozitorëve të huaj dhe pranimin e tyre me më shumë se një këngë. Nga “festival privat i dyshes Grabocka-Vejsiu”, te “recital i Alketës” a përvetësim i festivalit publik, frazat që shoqëruan tri netët e transmetimit të festës muzikore, qenë të ndryshme. E megjithëse nën zë e pëshpëritin të gjithë, publikisht kompozitorët nuk pranojnë të flasin për motivet turbofolk që prekën skenën. Debati i këtij postfestivali po përqendrohet mes Gjatës e Arës- e para një emër më i njohur i skenës- e dyta një emër më i ri, e para me këngë ritmike, e dyta më baladë. E para ‘këngëtarja’ e lakmuar kryesisht në shoubizz, e dyta me një vokal të fuqishëm, dhe ende e re për të qenë pjesë e botës së interesave dhe influencave mediatike.

DY KONKURENTET

Tanimë, Festivali i 58 i RTSH e ka zgjedhur mbrëmjen e së dielës finalisten e këtij edicioni, që do të përfaqësojë Shqipërinë në “Eurosong”. Dy kandidatet më të forta për çmimin e madh, por edhe që patën një mbështetje të madhe nga publiku, ishin Arilena Ara me këngën “Shaj” dhe Elvana Gjata me këngën “Me tana”. Fituese u shpall Arilena Ara, por ky ishte një zhgënjim për Elvana Gjatën dhe shumë ndjekës të festivalit. Ashtu si nga ana tjetër, gjatë kohës që Gjata qe në skenë, nga publiku thirrën emrin e Arilenës.

Gjata u përfaqësua me një këngë ritmike, të cilën e shoqëroi me koreografi, por shumatorja e pikëve të jurisë çoi në skenën e madhe të “Eurosong” Arilena Arën- me një vokal të fuqishëm që tregohet qartë në një baladë.

Dje mediat mundën të sigurojnë edhe listat e votimeve që secili anëtar i jurisë ka dhënë për 12 finalistët e Festivalit të 58. Bie në sy se tre anëtarët e huaj të jurisë e kanë vlerësuar me pikë maksimale Elvana Gjatën. Ndërkohë, anëtarja shqiptare, Rita Petro, i ka dhënë 8 pikë Elvanës, dhe ajo që ka “vulosur” fatin e saj në këtë edicion ka qenë Mikaela Minga, e cila i ka dhënë vetëm 2 pikë. Diferenca mes vendit të parë dhe të dytë, ishte vetëm tri pikë, nga 67 që ka Ara, në 64 që ka Gjata.

POSTIMI I VEJSIUT

Pas përfundimit të Festivalit të Këngës edhe vetë Alketa Vejsiu rezulton e pakënaqur. Nëpërmjet një statusi, prezantuesja e Festivalit ka uruar fituesen, por ka theksuar se kënga e Elvanës ishte festa e Festivalit. Në fakt, pas shpalljes së fitueses, të gjithë ikën nga skena pothuaj të habitur.

Statusi i Alketës

“I uroj suksese Arilenës për fitoren! Sa më mbarë për Shqipërinë në Eurovision!

Por nuk mund të lë pa falënderuar Elvana Gjatën! Atë që u klikua në 2 javë më shumë se të gjithë, 3 milionë e 500 mijë herë! Nuk mund ta mohoj që kënga e saj ishte festa e këtij Festivali! Që Elvana ishte lajmi i këtij edicioni, zëri dhe energjia e rinisë që vallëzoi në një sallë të ngurtë, që bëri bashkë Shqipërinë, Kosovën dhe Diasporën! Garat shpallin fitues, por jo humbës; sepse hitet nuk vdesin kurrë.

Pas këtij Festivali që e kam bërë me shpirt, mund të them që s’kam qenë dhe s’do bëhem kurrë palë me asnjë juri, për asnjë motiv! Besoj tek meritokracia dhe më vjen thellësisht keq që në platformën e këtij Festivali nuk munda dot t’i jap zë, zërit të publikut! Më falni nëse ju kam zhgënjyer! Kuptoj dhe respektoj ndjeshmërinë tuaj!

Elvana, Faleminderit! Ti erdhe në këtë Festival, sepse besove tek vizioni im! Ti s’kishe nevojë për garë për të konfirmuar atë që je, sepse ti thjesht Je!”

REAGIMET

Të shumta ishin reagimet pas fitores së Arilenës. Mes të tjerash sjellim atë të kompozitorit Edmon Zhulali, i cili thotë se “Thoma Gëllçi dhe Vera Grabocka përmbushën një mision. Kompozitorët maqedonas Darko Dimitrov & Lazar Cvetkovski (ish-jugosllavë) përfaqësojnë Shqipërinë në Eurosong. Dje Vuçiçi ishte për vizitë në Tiranë”, shkroi ai.