Sa kushtuan? Zbulohen çmimet marramendëse të veshjeve të Nora Istrefit në videoklipin e fundit

Si çdo videoklip tjetër, Nora Istrefi i kushtoi shumë rëndësi veshjes në projektin e fundit në bashkëpunim me Gjikon. Skena në të cilën këngëtarja shfaqet duke kënduar me një orkestër të vogël, e veshur me pantallona të kuq dhe një bluzë të shkurtër të zezë, kushtoi shumë. Pantallonat kushtuan jo më pak se 1350 euro, ndërkaq pjesa e sipërme 145 euro, që në total i bie afër 1500 euro. “Anna” ka arritur të grumbullojë miliona klikime në vetëm pak ditë, duke dëshmuar kështu se është pëlqyer nga publiku.