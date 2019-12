Shpërblimet për pensionistët, qeveria vendos sot nëse do të ketë fond këtë vit

Ditën e sotme, gjatë mbledhjes së qeverisë do të vendoset nëse pensionistët do të marrin apo jo shpërblim për festat e fundvitit. Edhe pse na ndajnë vetëm 7 ditë nga ardhja e vitit të ri, ekzekutivi ende nuk ka marrë një vendim lidhur me shpërblimet e të moshuarve, e kjo pas gjendjes së jashtëzakonshme që kaloi vendi pas tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit. Ditën e djeshme, kreu i qeverisë, Edi Rama pas mbledhjes maratonë të kabinetit qeveritar në Golem, deklaroi se vendimi për dhënien ose jo të shpërblimeve do të merret nesër (sot). “Nesër (sot) kemi mbledhjen e qeverisë dhe do të flasim për këtë. Çka na ka ndodhur na ka bërë më të kujdesshëm do të thosha, jo të frenuar. Ideja ka qenë dhe mbetet që ne të mos cenojmë prioritetet dhe sigurisht që pensionistët nuk janë kurrë një kategori që mund ta harrojmë ose neglizhojmë. Por nga ana tjetër jemi të kujdesshëm që do ta përballojmë rindërtimin, qoftë edhe vetë”,-tha kreu i qeverisë.

Konferenca e donatorëve

Më tej ky i fundit shtoi se duhet të priten rezultatet e konferencës së Donatorëve për fondet për rindërtimin nga tërmeti. ” Ndaj duhet të presim dhe rezultate e Konferencës së Donatorëve për fondet, në mënyrë që të kemi një qartësi se sa do të jetë barra jonë në barrën e përgjithshme. Do të komunikojmë në vijim. Është pyetje me vend dhe është një shqetësim që e kam të qartë dhe të fortë”,-pohoi Rama.