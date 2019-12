Syarta: Ju tregoj pse 2020 do të jetë viti im

Egla Xhemali – Dhjetori është periudha e vitit, që zë ‘vendin e nderit’ në renditjen e muajve kalendarikë, pikërisht sepse janë festat, gjatë të cilave veç faktit që hapim dhuratat, këndojmë, falim, falënderojmë apo hamë ëmbëlsira, kemi një arsye më shumë edhe për të buzëqeshur. Festat na bëjnë më të hapur e njerëz më të mirë, pasi siç thotë një shprehje “Personat e mirë janë pak, por shërbejnë për ta përmirësuar botën”. Dhe, intervista në vazhdim me Syartën në mos botën, humorin tuaj do ta përmirësojë me siguri. Gëzuar!

Syarta, një Vit i Ri po troket. Më shumë të “tremb” apo e mirëpret këtë vit?

Po, Viti i Ri po troket dhe ne do t’ia hapim portën si çdo vit. Më gëzon atmosfera e këtyre ditëve. Mendoj se 2020 është grafikën e ka të bukur prandaj do jetë një vit i mbarë për mua dhe për të gjithë. Besoj se 2020 do jetë viti im dhe le të jetë i tillë.

Do të të pëlqente një Vit i Ri i bardhë me dëborë apo një i ngrohtë, ku të mund të bëje edhe plazh?

I bardhë, me dëborë. Nuk mund ta shoh ndryshe Vitin e Ri.

Kujdesesh që t’u bësh dhurata të njohurve? Ku bazohesh për t’i përzgjedhur?

Kujdesem t’u bëj dhurata njerëzve të afërt jo vetëm për festa, por edhe sa herë që më ngel syri apo mendja diku. Të dhurosh është shumë fisnike, pasi bën të ndihet mirë atë që ke përballë. Kjo është fantastike. Madje, më besoni, më mirë ndihem kur dhuroj sesa kur më dhurojnë. Vërtet!

Objekti që ke dhuruar më shpesh?

Tani, mirëmbrëma dhe natën e mirë në intervistën tjetër. (qesh)

Dhurata që kërkon në mënyrë publike mos të ta dhurojnë?

Nuk kam!

Çfarë marrëdhëniesh ke pasur me Babagjyshin kur ishe fëmijë dhe cilat janë ato tani? Si ka ekzistuar ai, në përfytyrimin tënd?

Ishte një babaxhan me mjekër të bardhë që më gëzonte shumë kur zbriste dhe më linte dhuratat poshtë pemës vetëm se ne nuk kishim oxhak dhe nuk e di se nga hynte. (qesh)

Kush do të mund ta zëvendësonte mirë Babagjyshin?

Më është krijuar ideja nga filmi se Ismail Qemali do ishte një babagjysh prej vërteti.(qesh)

Je një fanse e bakllavasë dhe gjelit të detit, si ushqime tradicionale për Vitin e Ri?

Jo, nuk i shoh me fanatizëm. Ndoshta të nesërmen do të më pëlqente pak bakllava, në kolltukun mbi qilim, me penxhere të mbyllura dhe ishalla, dëborë, vallaj. E bëmë një telenovelë turke ë? (qesh)

Çfarë të vjen ndërmend sapo ora shënon 12.00 fiks?

Iku dhe një vit dhe më kalon i gjithë viti para syve.

Natën e Vitit të Ri, rri zgjuar deri vonë për të parë Vitin e Ri të vijë apo për t’u siguruar që Viti i Ri është larguar?

Asnjë nga këto, por këtë vit më shumë për t’u siguruar që iku, sepse Shqipëria këtë vit vuajti shumë prej tërmetit dhe ndihem shumë keq sa herë që e mendoj.

Çfarë di për historikun e Krishtlindjeve?

Jo shumë. Megjithatë, jam gjithmonë krahëhapur për ditë të tilla.

Mendon se edhe ato kanë tendencën të kthehen në një festë komerciale, si gjithë të tjerat?

Ka shumë mundësi të jetë kështu si thua ti dhe, nëse është kështu, më vjen keq. Nuk duhet t’i kalojmë caqet. Ta lëmë këtë festë të gëzojë shpirtin e njerëzve.

Cili është momenti më i bukur i festave për ty? Pse?

Nuk di, por momenti para se të vijë festa, është më emocionues. Pastaj, diçka ndodh dhe shkrihesh me të. Nënat tona, atë ditë, pra, më 31 dhjetor, e kalojnë gjithë ditën në kuzhinë dhe në momentin e ndërrimit të viteve, i zë gjumi. Mama, të dua shumë!

Çfarë mendon se do të ndryshonte nëse Babagjyshi do të ishte një Babagjyshe?

Seksi! Por, mendoj se Babagjyshi nuk është vetëm. Babagjyshja është diku nëpër shtëpi. (qesh)

Nëse ti do ishe një Babagjyshe, çfarë do bëjë në këtë dhjetor?

Do të ndihmoja të gjithë fëmijët e dëmtuar nga tërmeti në Shqipëri, që edhe ata të kalonin festa të bukura si të gjithë fëmijët në gjithë botën.

Çfarë mendon se ka qenë Santa Klaus, para se të bëhej ai që është sot, për të gjithë fëmijët?

Një ide e disa njerëzve. (qesh)

Urimi më i bukur që të ka ardhur në kohë festash e që do të doje ta ndaje me ne?

Çfarë ju do zemra, e gëzofshi! (qesh)