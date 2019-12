Deklarata/ `Rrëmbeu´ çmimin e parë në Festivalin e 58 të Këngës, Arilena Ara ka një fjalë për të gjithë, po për Verën dhe Alketën?

Arilena Ara ka dhënë mesazhin e parë pas fitores mjaft të komentuar në Festivalin e 58 të Këngës në RTSH.

Me anë të një postimi në Instagram, fituesja e “Festivalit të Këngës”, Arilena Ara ka falenderuar të gjithë bashkëpunëtorët që i kanë qëndruar pranë pa kushte. Këngëtarja e nis deklaratën duke falenderuar Darko Dimitrov dhe deri tek orkestra e RTSH-së.

Mirëpo në këtë deklaratë Arilena nuk ka thënë asnjë fjalë as për Alketa Vejsiun me të cilën thuhet se i ka prishur marrëdhëniet dhe as për Vera Grabockën, regjisoren e festivalit.

Mesazh i Arilenës:

Çfarë Emocioni.. Falenderoj gjithë superskuadrën time, bashkëpunëtorët e mi që kanë qenë pranë meje gjithmonë, pa kushte.

@darkodimitrov OUR MUSIC. I love You❤️

@lindon.b per çdo ndjesi timen përsonale të artikuluar në vargje.

@rezartaskifteri për artin qëndisur në karakterin tim!

@makeupbylilili motra ime, që udhëton gjithmonë nga ana tjetër e botës vetëm për ti dhënë shkëlqim portretit tim!

@ergyszhabjaku që lexoi “ulërimën” time në ktë këngë dhe e solli në jetë përmes fotografive.

Faleminderit @florentboshnjaku për frymëzimin dhe profesionalizmin në ktë eksperience të jashtëzakonshme.

Maestro @mariodeda për dashurinë që dedikove në çdo tingull, notë.

Orkestra profesioniste e Rtsh, mirënjohëse! “SHAJ”