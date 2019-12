Dëshira i bëhet realitet, Ledri Vula i bën surprizë për Krishtlindje vogëlushes

Mesa duket dëshirat bëhen realitet! Ledri Vula ia ka plotësuar dëshirën një vogëlusheje, e cila kërkuar që për këto festa ta takojë atë. Derisa shumë fëmijë kërkojnë nga babagjyshi që t’i sjellë lodra nga më të ndryshme, një vogëlushe ka pasur një dëshirë shumë të veçantë. Ajo i ka shkruar një letër plakut të vitit të ri, ku shprehë dëshirën që të takojë Ledri Vulën, pasi që ajo këtë vit është sjellë shumë mirë.

E reperi nuk ka hezituar që t’i realizojë dëshirën vajzës me emrin Nika. Ledri ka takur Nikën dhe madje kanë bërë foto bashkë, ndërsa ai ka ndarë me ndjekësit e tij edhe letrën që ajo ka shkruar. Reperi shkruan: “Fëmijë silluni mirë. Të gjithë dëshirat do të ju realizohen”. Ndiqeni këshillën!