Emri/ Shpallet në kërkim gardisti, tentoi të vrasë me mjete të forta një shtetas (Ngjarja)

Nje efektiv i Gardës është shpallur në kërkim për akuzën “Vrasje me dashje, e mbetur në tentativë”. Bëhet fjalë për Mariglen Hoxhallari, i cili bashkë me persona të tjerë ka gotidur me mjete të forta një shtetas, duke e plagosur rëndë.

Njoftimi i policisë

Komisariati i Policisë Nr. 6

Policia e Tiranes ka shpallur ne kerkim efektivin e Gardes se Republikes M.H., i dyshuar per vepren penale “Vrasja me dashje, e mbetur në tentativë”.

Ngjarja ka ndodhur në datë 24.12.2019 dhe materialet u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

35 vjeçari, dyshohet se ne bashkepunim me persona te tjerë (punohet për identifikimin e kapjen e tyre) kanë goditur me sende të forta nje shtetas, i cili po merr ndihmen mjekesore.