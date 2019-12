Nutricioniste Diola Dosti: Kujdesi ndaj ushqimeve për festat e fundvitit, ja si të shmangni shtimin në peshë

E ftuar në emisionin “Alert” në News24, nutricionistja Diola Dosti ka folur për përkujdesjen që duhet të tregojmë me ushqimet për festat e fundvitit dhe për organet që janë më të prekura nga ushqimet me kalori dhe yndyrna.

“Në festat e fundvitit ngarkojmë organizmin me ushqime me shumë kalori, shtojmë deri në 2 kg peshë, është e paevitueshme. Vetëm me disa menaxhime të vogla mund ta kemi organizmin nën kontroll. Melçia dhe veshkat janë dy organet që preken më shumë, nga yndyrnat mbingarkohet melçia, veshkat dhe aparati tretës”-tha Dosti.

Diola Dosti jep disa këshilla për produktet që duhen konsumuar gjatë kësaj kohe dhe ato që duhen shmangur.

“Duhet të perzgjedhim produkte me kalori më të ulëta, organizmin ta lëmë në gjendje qetësie, pasi në kohë festash mbushim frigoriferët dhe e ngarkojmë trupin para kohe. Konsumimi i ujit me limon në mëngjes, është një hap i rëndësishëm dhe gjatë kësaj kohe është mirë të shmangni lëngjet e frutave. Gjithashtu nuk duhet të gatuani ushqime të së njëjtës kategori dhe evitoni kategorinë e brumrave. Gjeli i detit është traditë e tryezës gjatë festave, por duhet ta largoni lëkurën e tij. Vera ka kalori, mbi 2 gota shtoni kaloritë, ndërsa duhet të reduktoni ëmbëlsirat dhe pijet alkoolike. Njerëzit që ushqehen shëndetshëm gjatë gjithë vitit është vështirë të bien pre e kalorive të Vitit të Ri”-u shpreh Diola Dosti.

Dosti na tregon edhe se si duhet të veprojmë pas festave për të humbur peshën e shtuar.

“Pas festave nevojitet një “pastrim” trupi, reduktim të vakteve. Mengjesin, niseni me ujë të ngrohtë me mjaltë. Në drekë supë të lehtë brokoli ose spinaqi. Ndërsa në darkë, një frut ose kos me fruta. Në tavolina nuk duhte të harroni sallatat dhe ujë”-theksoi Dosti.