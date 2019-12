“Zgjedha e minishejtanit”/ Fuga: Kosova s’mund të rifutet nën sqetullën e vëllaçkos së madh

Akademiku i njohur, Artan Fuga ka dalë sërish kundër idesë së mini-shengenit ballkanik. Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook´´, Fuga shkruan se kosovarët nuk janë idiotë që të futen sërish nën varësinë e Serbisë, pasi u shpallën shtet I pavaru.

Ndër të tjera, Fuga shkruan se kosovarët do ta humbisnin sovranitetin ende pa u njohur nga OKB duke u bërë pjesë e këtij procesi. Sipas tij, me një vendim të tillë, Kosova do të bëhej njësoj si ish-republikat sovjetike.

“Pse idiotë janë kosovarët që pasi fituan me gjak e sakrifica me mbështetjen amerikane dhe perëndimore pavarësinë, një rast që nuk vinte prej dekadash të tëra, pa asnjë garanci formale dhe juridike ndërkombëtare, ta humbisnin sovranitetin në vendimmarrje ekonomikë, politike, sociale duke futur kokën nën zgjedhën e minishejtanit? Ende pa iu njohur pavarësia dhe territori nga BE, dhe nga OKB?

Apo pasi dolën shtet me vete të rifuten andej nga dolën që t’u ndodhi si republikave ish-sovjetike te Azerbajxhanit, Kazakistanit, etj, qe ekonomikisht sapo dolen rihyne përsëri nën sqetullën e vellackos te madh? Fet e fet.