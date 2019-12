Cilat do të jenë lëndët me zgjedhje për gjimnazet e përgjithshme

Voltiza Duro- Nga data 8 deri në 18 qershor të vitit 2020, edhe maturantët e gjimnazeve të përgjithshme do të kenë mundësinë të japin 4 provimet e Maturës Shtetërore duke finalizuar kështu arsimin parauniversitar. “Lëndët e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2020 për arsimin e mesëm të lartë të jenë: a) Provime të detyruara: Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Matematikë dhe Gjuhë e huaj. b) Një provim me zgjedhje. Në udhëzim theksohet se provimi i Gjuhës së huaj do të zhvillohet i pari, përkatësisht në 8 qershor 2020; për t’u pasuar nga testi i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë në 11 qershor 2020; Matematika tre ditë më pas, pra në 15 qershor 2020. Pas kësaj, në 18 qershor 2020 maturantët do të nënshtrohen provimit të fundit, atij me zgjedhje. Maturantët kanë të drejtë të përzgjedhin për testin me zgjedhje një nga lëndët si: Kimi;-Fizikë; Biologji; Histori; Gjeografi; Qytetari dhe Psikologji; Filozofi dhe Sociologji; Ekonomi; Histori Arti; Histori Muzike; si dhe Histori Baleti.

Të gjithë maturantët që do ti nënshtrohen provimeve të Maturës Shtetërore 2020, tashmë mund të njihen me ndryshimet e rregullores të pasqyruara në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit. Këtë vit, nxënësit që do të testohen duhet të bëjnë kujdes sepse duhet të mbledhin më shumë pikë për të marrë një notë kaluese, krahasuar me vitin e kaluar. Kështu, pragu minimal i pikëve për të mos u konsideruar mbetës, nga 20 për qind, është rritur në 25; çka do të thotë se nuk mjaftojnë vetëm përgjigjet e sakta për pyetjet me alternative për të kaluar, por maturantët duhet ti përgjigjen saktë edhe disa prej pyetjeve me zhvillim. “Provimet e maturës zhvillohen vetëm me shkrim. Struktura, datat dhe kohëzgjatja e provimeve të maturës caktohen me udhëzim të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Maturanti/kandidati konsiderohet mbetës në provim nëse ka marrë më pak se 25% të pikëve të testit”,-theksohet në rregulloren e Maturës Shtetërore 2020. Në këtë të fundit bëhet me dije se nëse maturantët nuk arrijnë të marrin provimet me detyrim, Gjuhën e huaj, Gjuhën shqipe e Letërsinë dhe Matematikën si dhe provimin me zgjedhje, nuk do të kenë mundësi të marrin diplomën e shkollës së mesme. Ndërkohë dy kriteret për t’u futur në provimet e maturës janë: kalueshmëria në vitin shkollor dhe plotësimi i formularit A1/A1Z. Rregullorja e 2020-ës iu jep zgjidhje dhe atyre që nuk kaluar në njërin nga provimet në maturat nga 2012-2019, kur aplikoheshin dy lëndë me zgjedhje. Këtë vit, ata thjesht marrin diplomën e pjekurisë dhe mund të vazhdojnë me garën në universitet, në rast se duan. “Kandidatët, që në Maturat Shtetërore 2012- 2019 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe nuk janë pajisur me diplomën e maturës/ certifikatës, atëherë të pajisen me to”,-thuhet në urdhrin e MASR.

