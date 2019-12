Drejtoresha në ASHK, Frroku: Legalizimi nuk verifikon rregullimin konstruktiv të ndërtimeve

Ornela Manjani – Janë rreth 320 mijë ndërtime pa leje në të gjithë vendin, të ndërtuara përgjatë gjithë tri dekadave të fundit, të cilat ose kaluar në procesin e legalizimit, ose janë në proces shqyrtimi. Dhe pikërisht tani që procesi i legalizimeve po shkon drejt përmbylljes, tërmeti i 26 nëntorit na vuri përpara një problematike të papërballur asnjëherë:

Sa të sigurta janë këto ndërtime nga ana strukturore dhe kush mban për-gjegjësi për rastet e fatkeqësisë natyre. Në ligjin për legalizimet saktësohet se për objektet që janë deri në 4 kate, ndërtuesi merr përsipër vetë përgjegjësitë për rastet e tërmeteve apo fatkeqësive të tjera natyrore. Ndërsa për ndërtimet 5 kate, Agjencia e Kadastrës kër-kon nga ndërtuesi një akt të ekspertizës së qëndrueshmërisë së objektit, të cilin e siguron vetë pronari i objektit, i cili mban përgjegjësi ligjore për vërtetësinë e tij. “Vakumi” ligjor për ekspertizën e qëndrueshmërisë së ndërtimeve pa leje zhvesh nga përgjegjësitë Agjencinë e Kadastrës, por lë të pasigurta ndërtimet e pajisura me dokumente pronësie dhe pa dokument sigurie. Në një intervistë për “Gazetën Shqiptare”, përgjegjësja e Sektorit të Kontrollit Tekniko-Ligjor dhe Cilësisë së Shërbimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, Eglantina Frroku shpjegon procedurën që ndjek Kadastra për pajisjen me dokument pronësie të ndërtimeve pa leje.

Përgjegjësja e Sektorit të Kontrollit Tekniko-Ligjor dhe Cilësisë së Shërbimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK-së, Eglantina Frroku, shpjegon se ASHK-ja ka vetëm detyrimin ligjor për të administruar në dosje këto materiale, por nuk ka as kompetencë ligjore dhe as atë teknike, që të verifikojë nëse nënshkrimet e aktit të ekspertizës së qëndrueshmërisë së objektit janë origjinale, apo janë të falsifikuara. Për vërtetësinë e tyre mbajnë përgjegjësi personat që i kanë nënshkruar dhe deklaruesit për legalizim, të cilët i kanë depozituar në dosjet e ndërtimeve të tyre.

Cilat janë procedurat që ndjek Agjencia Shtetërore e Kadastrës për dhënien e lejeve të legalizimi?

Ish-ALUIZNI, apo sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës, për legalizimin e ndërtimeve pa leje e ushtron veprimtarinë saj bazuar në ligjin nr. 9482 të vitit 2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”. Në nenin 3 të ligjit të sipërcituar përcaktohet qartë përkufizimi se çfarë është ndërtimi pa leje. “Ndërtim pa leje” është objekti për të cilin është përfunduar karabinaja, i destinuar për banim, veprimtari ekonomike dhe/ose funksione të tjera (si për shembull, social-kulturor, arsim, shëndetësi e të tjera të këtij lloji), për të cilin nuk janë respektuar procedurat e përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi për planifikimin e territorit. Në ndërtimet pa leje bëjnë pjesë edhe tejkalimet dhe shtesat informale të objekteve të ndërtuara me leje brenda vendbanimeve formale nga subjekte, persona fizikë dhe juridikë, privatë, për qëllime shitblerjeje dhe/ose qiradhënieje (banesa, zyra, dyqane, punishte, parkim etj.) ose për vete.

ASHK si institucion vijues i veprimtarisë së ALUIZNI-t kryen verifikimin në terren të objekteve, bazuar në vendimin nr. 589, datë 10.9.2014, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”. Ky verifikim përkon me përgatitjen e skicave fushore, që shërbejnë më pas për gjererimin e planimetrive dhe genplanit.

A kryen Kadastra verifikim të qëndrueshmërisë së objektit?

Për verifikimin e qëndrueshmërisë së objektit, sjellim në vëmendjen tuaj se nga ana e drejtorive vendore nuk është detyrim ligjor verifikimi i qëndrueshmërisë së objektit. Kjo për arsye se gjatë shqyrtimit të procedurave për legalizimin e ndërtimit pa leje, dokumentacioni tekniko-ligjor që duhet të plotësojë subjekti aplikues për legalizim, në lidhje me objektet informale deri në 4 (katër) kate, parashikohet në germën ‘dh’ të nenit 27, të ligjit nr.9482/2016 “Për legalizimin…”, i ndryshuar. Ky nen përcakton detyrimin e aplikuesit për të depozituar deklaratën personale, (bashkëlidhur formati) nëpërmjet të cilës ai merr përsipër përgjegjësinë për çdo pasojë që mund të rrjedhë nga shkaqe natyrore dhe/ose nga përdorimi i banesës, që ndikojnë në qëndrueshmërinë e objektit. Pra, për një ndërtim i cili i është i vetëdeklaruar për legalizim dhe është pajisur me leje legalizimi, shteti nuk është përgjegjës për kompensimin ose dëmshpërblimin në raste fatkeqësish si pasojë e faktorëve që ndikojnë në qëndrueshmërinë e objektit.

Po për ndërtimet mbi 4 kate si veprohet?

Për sa u përket objekteve informale me lartësi mbi 4 (katër) kate, ligji nr.9482/2016 (neni 27, germa e), përcakton se për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit, aplikuesi duhet të depozitojë akt-ekspertizë nga një ekspert ose ent i licencuar. Për ndërtimet informale të llojit shtesë, referuar nenit 36 të ligjit të sipërpërmendur, subjektet që përfitojnë legalizimin, janë të detyruar të depozitojnë ose a) deklaratën noteriale, ku projektuesi i licencuar i konstruksionit të ndërtimit, zbatuesi dhe investitori garantojnë së bashku qëndrueshmërinë konstruktive të objektit në legalizim, të shoqëruar me oponencën e institucioneve të specializuara, të përcaktuar sipas urdhrit të ministrit, që mbulon veprimtarinë e planifikimit të territorit; ose, b) në rastet kur subjekti nuk mund të sigurojë dokumentin sipas shkronjës “a” të këtij neni, atëherë ai është i detyruar të paraqesë një akt ekspertimi nga një ekspert ose ent i licencuar për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit, referuar nenit 37, të ligjit.

Edhe në rastin e procedurave të legalizimit të pallateve, pika 13, e vendimit nr. 19, datë 11.01.2017, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objekteve shumëkatëshe pa leje të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënien”, parashikon se: “Akti për qëndrueshmërinë konstruktive të objektit në tërësi depozitohet nga poseduesit e njësive individuale. Për sa më sipër, ASHK-ja ka vetëm detyrimin ligjor për të administruar në dosje këto materiale, por nuk ka as kompetencë ligjore dhe as kompetencën teknike që të verifikojë nëse nënshkrimet e aktit të ekspertizës së qëndrueshmërisë së objektit janë origjinale, apo janë të falsifikuara. Për vërtetësinë e tyre mbajnë përgjegjësi personat që i kanë nënshkruar dhe deklaruesit për legalizim, të cilët i kanë depozituar në dosjet e ndërtimeve të tyre.

Gjithë sa më sipër është mëse logjike. Nëse ligji i legalizimeve do të kërkonte fillimisht kontrollin e qëndrueshmërisë dhe përmirë-simet përkatëse, asnjë objekt nuk do të mund të legalizohej. Përveç kësaj, edhe nëse një objekt do të rezultonte me probleme konstruktive, nuk do të mund të kryente asnjë rregullim, pasi duke qenë objekt pa leje nuk do të merrte dot leje ndërtimi. Pra, ligji i legalizimeve ka parashikuar ligjërimin, pajisjen me dokumentacion ligjor pronësie të objektit dhe pas kësaj, pronarët kanë gjithë mundësitë të aplikojnë pranë organeve kompetente për çdo lloj punimesh, qoftë për sigurinë konstruktive, qoftë për çdo lloj punimesh të tjera.

Pra, ju po thoni që procesi i legalizimeve duhet të vijojë?

Jo vetëm duhet të vijojë, por duke pasur parasysh që tashmë ka hyrë në periudhën finale të këtij procesi, duhet përshpejtuar me qëllim që të përmbyllet dhe nga ana tjetër, për t’u krijuar mundësitë të gjithë këtyre pronarëve të aplikojnë për përmirësimet e pronave të tyre, për sigurimin e tyre, apo për rivlerësimin e banesave të legalizuara.