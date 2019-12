Kartolinat më të bukura të Krishtlindjeve, ja si kanë uruar VIP-at shqiptarë

Egla Xhemali – Një vit i tërë për të ndjerë atmosferën e ngrohtë të Krishtlindjeve! Ato kremtohen dhe festohet çdo datë 25 dhjetor, në të cilën kujtohet lindja e shpëtimtarit Jezu Krisht. Përveç anës spirituale dhe fetare, festa e Krishtlindjeve vjen në mbarë botën, si një nga festat më të bukura dhe më të pëlqyera nga të gjithë. Përgatitjet për këtë festë nisin javë përpara se vigjilja e 25 dhjetorit të shënojë edhe kulmin e festimeve. Gjithçka merr një dimension tjetër. Dhurata, ushqime të shumëllojshme (ëmbëlsira tradicionale është panetonia), e gjithë familja e mbledhur rreth tavolinës duke ndarë urime dhe mesazhet për një vit më të mbarë e më të mirë, vijnë në formën e një kartoline. Kjo ngrohtësi që sjellin Krishtlindjet është shpërndarë edhe nga personazhet e famshëm. Bashkëngjitur fotove ata kanë uruar të shtrenjtit e tyre, si dhe fansat përmes postimeve në rrjetet sociale. Disa prej tyre po i sjellim më poshtë.

Këngëtarja Ronela Hajati ka uruar të gjithë fansat e saj me një foto nga Korça. E veshur me ngjyra shumë, Hajati i është përshtatur atmosferës së gëzuar. “Gëzuar Krishtlindjet të gjithëve! Ju uroj me zemër të keni një vit plot shëndet, dashuri e sukses! Ju do Ronka”, shkruan këngëtarja.

Ky është muaji i tij. Prezantuesi Klaus Bardeli ka pak ditë që ka festuar datëlindjen. Ka një shkrirje të bukur, që kthehet në harmoni midis shpirtit dhe ngjyrave. Mes përjetimeve të shumta, ai ka vijuar gëzimin duke kremtuar festën e bardhë. Si gjithmonë i kujdesshëm për të përcjellë urime për miqtë e afërt dhe për ata që e ndjekin. “Krishtlindja është koha perfekte për t’u afruar me të tjerët ë, kur buzëqeshja dhe ndjenjat pozitive ndihen në ajër. Uroj që Krishtlindja t’ju ketë gjetur me familjen, miqtë e njerëzit e dashur duke shijuar shpirtin e festës! Sjelltë kjo natë e madhe dashuri, shëndet e mbarësi. Gëzuar!”- uron Bardeli.

Urimeve për festën e Krishtlindjeve ka bërë dhe velina Kejvina Kthella. Me ngjyrat e festave, bukuroshja ka ndarë në llogarinë e saj disa foto, në të cilat ka vendosur këtë mbishkrim: Ju uroj të gjithë ju Krishtlindje plot kënaqësi dhe mrekulli! Zoti ju bekoftë të gjithëve!

Aktori i njohur i humorit Bes Kallaku, si çdo vit ka ndarë gëzimin e kësaj dite me njerëzit që ka pranë dhe me ata që e ndjekin virtualisht. Ai ka preferuar të uroj shkurt duke shkruar: Gëzuar miq! Zoti ju ruajtë të gjithëve!

Tani që ethet e spektaklit morën fund, destinacioni i radhës për Elvanën ishte Amerika. Këngëtarja ka uruar të gjithë fansat e saj, përmes një postimi në Instagram. “Gëzuar Krishtlindjet nga New York”, shkruan ajo në videon, ku duket tepër e lumtur rrugës për në koncert.

Stresi, gjithashtu, ka një urim për mbarë shqiptarët në ditën e bukur të Krishtlindjeve. Edhe ai ka zgjedhur rrjetet sociale për të publikuar kartolinën e tij për ditën e veçantë. “Të gjithë besimtarëve shqiptarë të fesë katolike në Republikën e Shqipërisë dhe Kosovës, kudo nëpër botë që e festojnë këtë natë të shenjtë: Gëzuar Krishtlindjet!”- ka shkruar Stresi bashkëngjitur imazhit të tij.

Për të këto festa do të jenë më të paharrueshmet. Ky fundviti i dha Arilenës një kënaqësi të jashtëzakonshme nga ana profesionale dhe shpirtërore. E lumtur me një pozë pranë pemës së bardhë, Arilena ka uruar fansat e saj. “Gëzuar Krishtlindjet! Bekime dhe dashuri për ju dhe familjet tuaja! Dashuri, Arilena!”- ka shkruar këngëtarja.

Atmosferës dhe urimeve të ngrohta u është bashkuar edhe Eliona Pitarka. Aktorja në imazhin e postuar në llogarinë e saj në Instagram e ndodhur në në kënd të shtëpisë së saj, ku dominon e kuqja mban në duar një dhuratë, të cilën ia ka drejtuar vogëlushit të saj. Mbishkrimi i imazhit është ky: Gëzuar Krishtlindjet nga unë dhe Aron Keruti! Bekime dhe begati nga familja ime tek e juaja!