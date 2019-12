Mllef i madh kundër Arilenës/ RTSH “zhduk” këngët nga kanali në youtube i Festivalit të 58

As kënga fituese dhe as kënga e Elvanës, nuk gjendeshin në kanalin e RTSH.

Pas këtij konfuzioni që pushtoi rrjetin, TVSH sqaroi se bëhej fjalë për një problem teknik.

I kontaktuar nga Anabel.al, Televizoni Pubik Shqiptar deklaroi se kjo situatë është e përohshme dhe këngët shumë shpejt do të shfaqen në playlistë.

Megjithatë, duket e habitshme që ky “problem teknik” ka ndodhur pikërisht me Festivalin e Këngës dhe jo me videot e tjera të RTSH-së në Youtube. Me gjasë, presioni pse fitoi Arileta është aq i madh sa e ka detyruar RTSH “të fshijë historinë” e Festivalit.