Më në formë se kurrë! Genta Ismajli mahnit publikun turk me performancën e saj

Genta Ismajli duket se nuk ka gjetur vetëm dashurinë në Turqi, por edhe suksesin. Mbrëmjen e djeshme këngëtarja shqiptare ka fituar çmimin “Dueti më i mirë i vitit”, në eventin “Alt?n Kanat Ödülleri”, për bashkëpunimin e saj me reperin turk Eypio. E veshur me një fustan ekstravagant me dy të çara, Ismajli dukej më seksi se kurrë. Mediat turke shkruajnë se këngëtarja i mahniti të gjithë me performancën e këngës “Shake it”. Në këtë event merrte pjesë edhe një tjetër shqiptare, prezantuesja Arbnora Ademaj, e cila gjithashtu po synon tregun turk dhe së shpejti pritet të luaj në një serial.